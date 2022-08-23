مسعود بن شعفول من اي قبيله ، أثار الاهتام من قبل العديد من المواطنين داخل المملكة حول التعرف أهم المعلومات التي تتعلق مسعود بن شعفول وما ترجع |إليه أصوله والى أي قبيلة يرجع ، جاءت تلك التسائلات نتيجة تحول مسعود بن شعفوله من سائق شاحنة إلى شاعر ومنشد يغني له الأذان ، وهو ما قدمه بنفسه في أحد البرامج عندما أكد أن لوالده كان له دور بارز في تحريكه من الظلام الى النور على حد تعبيره ، تابعوا معنا .

مسعود بن شافول – ويكيبيديا

مسعود بن شافول مغني وشاعر سعودي شاب متخصص في غناء لون الشيلة الشعبي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي المجاورة. الاستفادة من عدة مشاركات سابقة في فعاليات وطنية محلية أو خارج المملكة.

سيرة مسعود بن شافول

احتفظ مسعود بن شافول بالعديد من بيانات سيرته الذاتية، على الرغم من كونه شخصًا يحب الظهور في العالم الافتراضي والتواصل مع الجمهور، إلا أنه من الممكن الآن تحديد هوية مسعود بن شافول وفقًا لما يلي

الاسم والكنية مسعود بن شافول – باللغة الإنجليزية “مسعود بن شافول”.

الوالدان سالم بن شافول المري.

تاريخ الميلاد في التسعينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد النعيرية – جنوب عرعر.

السن ثلاثون.

مكان الاقامة الرياض.

جنسيتي سعودية.

العقيدة الدينية الإسلام.

الطائفة من أهل السنة والجماعة.

الوضع العائلي غير معروف.

المهنة مغنية شيلا.

المؤهلات الأكاديمية الثانوية العامة.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

كم عمر مسعود بن شافول

ولم يتم تحديد التاريخ الحقيقي لولادة مسعود بن شافول، لكن متابعة ومصادر إعلامية مطلعة أشارت إلى أنه في الثلاثينيات من عمره، وهو أكبر إخوته. خلال زيارة لجميع حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفنا أن الأخير لم يعلن عن عمره بالضبط، ومن المعروف أنه يقيم حاليًا في العاصمة الرياض.

مسعود بن شافول من أي قبيلة

لم يتم التعرف على قبيلة مسعود بن شافول الحقيقية، ولم يعرفها من قبل، ولكن من المعروف من عائلة شافول أن نسلهم يمتد إلى قبائل بني حجر، وهي قبائل القحطانية التي اشتهرت في بداية الحكم. القرن الثالث عشر بعد أن نزل معهم شيخهم محمد بن شعبان في سراة عبيدة قريباً من ظهران الجنوب ومن سكان المناطق الوسطى بنجد ومن عائلة الشافول حسب ما تؤكده الأنساب العربية فخذ من عائلة يزيد احدى افرع قبيلة بني حجر.

من أين مسعود بن شافول

وتؤكد مصادر أن مسعود بن شافول يقيم بمدينة الرياض حاليا، لكنه من محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية. من المعروف أن مسعود يتفاخر بوالده الذي أكد في منشورات سابقة أن تاجرًا لديه هوايات كثيرة ورثها عنه والتي تندرج ضمن فئة الحب للتراث السعودي والالتزام بالعادات البدوية من القناصة وصيد الصقور والإبل. تربية ومتابعة وكذلك التخييم في الصحراء والصيد بالبنادق في الصحراء.

نص مسعود بن شافول

شارك مسعود بن شافول في عدة برامج غنائية شعبية لفئة شيلا، وتحدث عن تجربته خلال مشاركته في برنامج الواقع، وكتبت عن كل تلك التجارب، وعرفته إدارة البرنامج كمطرب غنت آذانه من مهنة القيادة في المكب، وفي الفيديو التالي يتضمن أهم المقتطفات المتعلقة بحياته بحسب التقرير الذي أعدته إدارة السيناريو.

مسعود بن شافول إنستغرام

يمتلك مسعود بن شافول حسابًا رسميًا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث يعتمد مسعود، مثله مثل الشباب المعاصر الموهوب، على مشاركة أنشطته وأعماله الشخصية مع متابعي حساباته الرسمية بحثًا عن طرق لإيصال المواهب بالاعتماد على الذات، و بلغ عدد متابعي إنستغرام مسعود 18 ألفًا. حالياً.

مسعود بن شعفول من اي قبيله ، هو احد الشخصيات التي تصدرت محركات البحث في الاوقات الأخيرة نتيجة التحول النوعي في شخصيته من السائق لشاحنة قلاب الى أحد المطربين والمغنين الذي أثار أذان المستمعين ،واشتهر نتيجة قيامه بغناء لون الشيلة الشعبي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي المجاورة .