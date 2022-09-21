مسلسل المستأجر المثالي الحلقة 4 الرابعة مترجم، مسلسل المستأجر المثالي حقق نجاحا وأرباحا طائلة وانتشر بشكل واسع على مستوى العالم وهو من مشاركة جيلان تشيتشك دانيز والممثل الشهير المعروف سيركاي توتونجو وحصل على عدد الحائل من المتابعات والمشاهدات تجاوز المليون في الحلقة الأولى وانتشر الإعلان الثاني له خلال الموسم الأول من إصداره ولقي انتقادات عالية.

مسلسل المستأجر المثالي

حصل مسلسل المستأجر المثالي خلال الحلقة الأولى على تقييم 3.24، وقصه العمل الفني تدور حول التمثيل في تركيا وهو من المسلسلات التركية الشهيرة وحصل المسلسل على عزبه الانتقادات تعلقت تلك الانتخابات بتسديد البطلة ديلان تشيتشتك دينيز في المشهد المخيف وقد استيقظت من الغفوة التي كانت بها لتجد أمامها شبح يحاول تصويرها لكما ضد الجوال فقد أصابها الخوف والرعب واحاولت الهرم إلا أن الشبه لا يسمح لها بالهروب ويحاول القبض عليها، وكانت تحاول القضاء عليه من خلال كهرباء الأباجورة التي كانت بجانبها.

قصة مسلسل المستأجر المثالي

أحداث مسلسل تدور حول المقطع التي آثاره الجمهور وقيام البطلة لمحاربة الشبح التي تعرضت له ويمتلك مسلسل المستأجر جودة عالية في الإنتاج والتمثيل وحصل على عدد ضخم من المشاهدين، وانتقد المشاهدون البطلة ديلان خلال المشهد التي تقاتل الشبح وقالوا لو إنها تقاتل قطه لبانه عليها بشكل أكبر حيث كان الماسك الذي يرتديه الشبح أو الوحش مثيرا للاستفزاز، ولا لعل عنا سبب الانتقاد أن المسلسلات والأعمال التركية لا تجيد إنتاج مثل هذه المسلسلات.

مسلسل المستأجر المثالي الحلقة 4 الرابعة مترجم

أحداث مسلسل المستأجر المثالي في أحداث شيقة للغاية وتدور حول الغرابة بحيث هناك بيت يسكنه الأشباح ومحاولة السير كاي أخافه ديلان من أجل تحقيق مكاسب كبيرة ولخراب أعصابها ويصطاد فريسته بنفسه وقال المشاهدون إن المنزل حدث به أول لقاء، ويمكن مشاهده مسلسل المستأجر التركي من هنا.

مسلسل المستأجر من المسلسلات التركية التي شهدت انتقادات من قبل المشاهدين ويوجد به نوع من الدراما كما ظهر في الإعلان المعروض وبعض الانتقادات في جهة التنفيذ السيئة والشعب التركي لا يحبون مثل هذه الأنواع من المسلسلات الدرامية.