مسلسل جديد لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. وهذا أول تعليق للأخير

كشف الفنان المصري أحمد العوضي، مرة أخرى، عَنّْ موقفه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، من خلال مشروع درامي يفترض أن يعرض خلال شهر رمضان 2023، بعد غيابه عَنّْ دراما رمضان 2022.

تداول المتابعون ردًا رسميًا لأحمد العوضي على إحدى المنشورات التي تؤكد خبر تعاون الثنائي مجددًا، بعد نجاح تعاونهما فِيْ مسلسل “اللي مالوش كبير” عام 2022، وكتب الفنان المصري تعليقًا، قال فِيْه قال “إن شاء الله عمل عظيم يليق بجمهُور الحبيب”.

يقوم الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بتحضيرات مكثفة لمسلسلهما القادم الذي من المتوقع عرضه فِيْ سلسلة الدراما الرمضانية 2023، دون الكشف عَنّْ التفاصيل الدقيقة للدراما الجديدة.

وقال العوضي، فِيْ تصريح صحفِيْ لـ “الوطن”، إنه يعد الجمهُور بعمل رائع يليق بالجمهُور المصري والعربي، يشارك فِيْه فِيْ دراما رمضان.

وأشار إلَّى أنه حتى الآن لم يتم تحديد اسم العمل، ولم يكشف عَنّْ تفاصيل دوره فِيْ العمل الثاني الذي يجلبه حاليًا مع زوجته.

قررت شركة “سينيرجي” تكرار التعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “إلي مالوش كبير” فِيْ دراما رمضان 2022، حيث قرره كاتب السيناريو ناصر عبد الرحمن و. المخرج مصطفى فكري. تولي مسؤولية عمليات الكتابة والتوجيه ؛ يستعد لبدء التصوير فِيْ الأيام القليلة المقبلة.

هذا العمل الدرامي هُو أول مسلسل للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بعد تعافِيْها من أزمتها الصحية الأخيرة التي أجبرتها على السفر إلَّى سويسرا لإجراء عملية جراحية.

يشار إلَّى أن العلاقة بين الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عادت إلَّى طبيعتها، بعد أيام من الجدل حول الانفصال.

ونشر العوضي مقطع فِيْديو عبر حسابه الرسمي على فِيْسبوك برفقة أحد معجبيه، يستعرض فِيْه الأخير موهبته فِيْ غناء أغنية “خاليني ذكرى” للفنان اللبناني وائل جسار، ويرفقها بتعليق وعدت سأرسل لك لي .. الله يوفقك يا محمد “.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على صورة فكاهِيْة بالفِيْديو، حيث نشرت صورة من مسرحية “سك على بناتك” وربطتها بعبارة “يا ربنا”، فِيْما ردت العوضي على تعليقها بضحكة. .