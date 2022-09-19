مشاهدة مسلسل ستيليتو التركي الحلقة الاخيرة كاملة، يعد مسلسل ستيليتو من أكبر مسلسلات التركية التي لاقت اقبال كبير جدا من المتابعين في الوطن العربي، وذلك لما تحتوي على المتعة والإثارة للمشاهدين، كما ويمكن مشاهدة مسلسل ستيليتو التركي عبر منصة شاهد نت، كما وانتشرت الفترة الاخيرة بعض تسريبات مسلسل ستيليتو التركي الحلقة الاخيرة والتي تحتوي على الكثير من الأحداث الشيقة.

نبدة عن مسلسل التركي Stiletto Wikipedia

يمكن الاطلاع على أهم الأمور المتعلقة بالمسلسل التركي Stiltio من خلال النقاط التالية

الاسم العربي خنجر – جرائم تافهة.

الاسم باللغة التركية Ufak Tefek Cinayetler.

تصنيف المسلسل جريمة، بوليس، دراما.

إخراج علي بلجين – دنيز يورولمازر.

بطولة جوكشا بهادر – أصليهان قربوز – تولين أوزان – بديع إشغيل – ميرت فرات.

دولة تركيا.

لغة العمل التركية.

عدد المواسم موسمان.

عدد الحلقات 45 حلقة.

مدة الحلقة 150-130 دقيقة.

المنتج المنفذ كرم شطاي.

مواقع التصوير اسطنبول – تركيا – سارماكاك.

الموسيقى جيم أوجيت – مراد غونيش.

المنتج مون برودكشنز.

القناة ستار تي في.

تنسيق الصورة 1080i HDTV.

البث الأول 24 أكتوبر 2017.

آخر بث في 11 ديسمبر 2022.

قصة المسلسل التركي Stiletto موجزة

تدور قصة المسلسل التركي Small Crimes أو Stiletto حول أربع فتيات “أويا – مروة – بيلين – أرزو” كانوا أصدقاء منذ أن كانوا في المدرسة الثانوية، ويلتقون مرة أخرى عندما تعود أويا الدكتورة، وفي هذه الأثناء، الماضي الذي فصلهم يعود مرة أخرى، إنها قوى خفية لا تظهر إلا إذا اجتمعت، ومن هنا تتواصل الأحداث فيما يتعلق بجريمة ارتكبها في الماضي مفوض شرطة “كمال” ومن خلال البحث كان وجدت أن الفتيات الأربع متورطات في هذه الجريمة، وبسبب القوى الخفية بداخلهن يمكنهن التهرب من المحاكمة القانونية.

مشاهدة المسلسل التركي Stiletto الحلقة الاخيرة كاملة

تم عرض الحلقة 90 والأخيرة من المسلسل التركي Stiletto “Small Crimes” على العديد من المنصات، بما في ذلك منصة Eshk، وهي أكبر منصة لبث المسلسلات التركية في العالم العربي. عن الدراما والإثارة والتشويق.

أبرز أبطال المسلسل التركي Stiletto

يتم تمثيل أبطال المسلسل التركي Stiletto، مع شخصية كل بطل، في الجدول التالي

سمة شخصية الفاعل

أويا توكسوس جوكتشا بهادر طبيب نسائي ناجح مروة اكساك ايسليهان قربوز الرئيس سرماشاك وقرينة سرحان أرزو كارا أنت تحمل الأوزان أم لطفلين، زوجة محمد بيلين تارهان Ishgil Bada الأقرب لمروة زوجة تايلان سرحان أقساك فراط مارت مدير شركة أموال زوج مروة محمد قرة يلدراي شاهينلار يعمل في السوق المغطى، زوج أرز حد الكمال تنسو بشير محقق جرائم القتل داريا Hayal Koisoglu مساعدة المحقق كمال أسود هوليا بوسيك أوغلو معلمة بنات الثانوية شاهد في التحقيق إلهان ايليا ايتكن مساعد أويا في العمل، شاهد في التحقيق إسراء داريا باسيرلر اخصائي العناية بالاظافر شاهد في التحقيق براق سرداش اكشي صديق أويا والباقي من المدرسة الثانوية، شاهد في التحقيق رشال ايلين انجور عامل في بيت سرحان ومروة أنور يجيت شيلبي مساعد سرحان في العمل تونغ شيان ييشي مدرس أطفال في المدرسة

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