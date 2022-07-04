مسلسل صالون زهرة كَمْ حَلْقة

مسلسل صالون زهرة، كَمْ عدد حَلْقاته، من أشهر المسلسلات العربية التي حققت إيرادات وشعبية كبيرة فِيْ الوطن العربي. .

صالون زهرة

مسلسل صالون زهرة هُو أحد المسلسلات الدرامية اللبنانية التي عرضت فِيْ عام 2022 م، حيث اكتسب المسلسل شهرة كبيرة فِيْ الوطن العربي ومن أهم المعلومات عن هذا المسلسل ما يلي

اسم السلسلة صالون زهرة.

تصنيف المسلسل دراما.

بلد التقديم لبنان.

بلد المنشا لبنان.

تاريخ بدء البث 19 أغسطس 2022 م

إخراج جو بو عيد.

المدير التنفِيْذي مازن سفر.

تأليف نادين جابر.

تصدير مايك ماسي.

بطولة نادين نجيم ومعتصم نهار.

المنتج شركة سيدارز للإنتاج الفني (صباح اخوان).

المنتج صادق الصباح.

محرر الإنتاج لما الصباح.

مسلسل زهرة صالون كَمْ عدد الحَلْقات

يتكون مسلسل صالون زهرة من 15 حَلْقة ومدة كل حَلْقة 45 دقيقة، وهُو من أشهر الأعمال الدرامية فِيْ المشهد الفني منذ بداية العرض الترويجي للمسلسل لأن النجمة نادين نجيم ظهرت بإطلالة رائعة. لم يكن معروفاً من قبل، ومنذ ذلك الحين وصل المسلسل إلى صدارة الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تناولت بعض أحداثه المشاهد الحزينة التي استفزت العالم العربي كله، لذا قررت شركة إنتاج المسلسل عرض الجزء الثاني. قريبا على قنوات ام بي سي.

تاريخ سلسلة صالون الزهراء

تدور قِصَّة مسلسل زهرة حول فتاة تبلغ من العمر عشرين عامًا تدعى زهرة، تمتلك صالون تجميل فِيْ أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة اللبنانية بيروت. من أجل كسب قلبها، أصبحت أحداث هذا المسلسل أكثر إثارة بعد أن واجه العديد من الأحداث المحزنة، بما فِيْ ذلك الانفجار فِيْ مرفأ بيروت وظهُور الكثير من الأضرار فِيْ العاصمة وتحديداً فِيْ الصالون الذي تملكه الزهراء.

مسلسل أبطال صالون الزهراء

تضم سلسلة صالون زهرة العديد من الشخصيات التليفزيونية المشهُورة فِيْ الوطن العربي، ومن أبطال هذا المسلسل ما يلي

الفنان اللامع معتصم النهار بدور أنس.

الممثلة نادين نجيم بدور زهرة

الفنان طوني عيسى بدور يوسف

الفنان فادي أبي سمرة بدور فواز.

الفنان جنيد زين الدين بدور فادي.

الممثلة نهلة داود بدور ابتسام.

الممثلة كارول عبود بدور هنادي.

الممثلة زينة مكي بدور رشا.

الممثلة لين جارا بدور لينا.

رسا بلال بدور مرام.

الممثلة أنجو ريحان بدور ميسم.

حسين مقدم بدور زيكو.

الفنان علي سكر مثل سمير.

نقولا دانيال مثل بهِيْج.

الفنان عمر ميقاتي بدور مسعود.

الفنانة نوال كامل بدور نجوى.

الفنان مجدي مشموش بدور عبدالله.

الفنان حمد ياغي.

القنوات الناقلة لمسلسل صالون الزهراء

يذاع مسلسل صالون زهرة على قناة ام بي سي العراق يوميا ماعدا السبت الساعة الرابعة مساءا ويعاد على نفس القناة فِيْ تمام العاشرة مساءا لكن فِيْ بعض ايام الاسبوع يعرض فِيْ الرابعة والنصف مساءا. ويعاد فِيْ نفس اليوم الساعة السادسة مساءا تعرض حَلْقات المسلسل كاملة على منصة شاهد VIP على قنوات ام بي سي.

من هِيْ نادين نجيم بطلة صالون زهرة

نادين نجيم ممثلة لبنانية الجنسية. ولدت فِيْ الجمهُورية اللبنانية عام 1984 م، وعملت سابقًا مذيعة، باستثناء مشاركتها فِيْ مسابقة ملكة جمال لبنان وفازت باللقب عام 2004 م. عملت نادين مذيعة فِيْ تلفزيون المستقبل، ثم انتقلت إلى مجال الفنانة التمثيلية وشاركت فِيْ العديد من المشاريع الدرامية أشهرها مسلسل عشق النساء وأجيال.

الحسابات الرسمية لنادين نجيم

لدى نادين نجيم حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها ملايين المعجبين فِيْ الوطن العربي وحساباتها الرسمية هِيْ

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