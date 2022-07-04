مسلسل عيال نوف على أي قناة

مسلسل إيال نوف على أي قناة، الدراما السَعُودِيْة تحاكي دائما العديد من المشاكل الاجتماعية فِيْ المجتمع العربي ويتم تناول هذه القضايا ويتم النظر فِيْ بعض حَلْولها من خلال المسلسلات الدرامية التي يشاهدها كثير من الناس والحصول على فكرة موسعة عن قضايا لم يتم أخذها بعين الاعتبار.، وقد التقينا بالفعل، سنتعرف أيضًا على القنوات التي تبث العمل، و.

مسلسل إيال نوف 2022

مسلسل “ايال نوف” لعام 2022 هُو مشروع تليفزيوني سعودي، مصنف دراما (تشويق، إثارة) ومن اهم المعلومات عن هذا المسلسل ما يلي

اسم الوظيفة إيال نوف 2022.

تصنيف العمل تشويق وإثارة.

اللغة العربية (اللهجة السَعُودِيْة).

بلد المنشا السَعُودِيْة.

بداية العرض 19 يونيو 2022 م

مدة الحَلْقة 40 دقيقة.

النوع سلسلة مبنية على قِصَّة.

إخراج حسام علي.

تأليف علاء حمزة.

مسلسل ايال نوف على اي قناة

مسلسل عيال نوف 2022 سيُعرض على قنوات MBC بعد الانتهاء من عرضه على تطبيق شاهد VIP، حيث اشترت منصة شاهد حقوق البث الأول (العرض الأول) وبدأت فِيْ بثه من 19 يونيو 2022. ويستمر ذلك حتى الآن، وعند الانتهاء من عرضه، تستقبل القنوات MBC لها حقوق العرض، لكن لم يتم الإعلان عن مَوعِد العرض أو مَوعِده بالضبط من قبل إدارة MBC.

حكاية مسلسل “ايال نوف”

وتحاكي قِصَّة مسلسل “إيال نوف” شخصية امرأة تدعى نوف تغلق أطفالها فِيْ المنزل خشية سلبيات المجتمع المحيط بالأسرة لكنها لم تستطع إبقائهم داخل المنزل. منعتهم الأم الخروج واللعب مع الأطفال فِيْ الشوارع ويبدأ هؤلاء الأطفال فِيْ اكتشاف الأسرار الخطيرة للعالم الخارجي وتبدأ أحداث المسلسل فِيْ قلب الأم.

ابطال مسلسل ايال نوف

يتكون طاقم مسلسل “إيال نوف” من 6 أبطال وممثلين وممثلات وهم

سلطان المتعب.

إيدا.

ظهر محمد.

غازي محمد.

العنود سعود.

قال قريشي.

عدد حَلْقات مسلسل عيون نوف 2022

عدد حَلْقات ‘Eyal Nouf 2022’ هُو عشر حَلْقات فقط حيث يتم بث كل حَلْقة لمدة 40 دقيقة على منصة Shahid VIP وحتى الآن تم بث 4 حَلْقات وأحداث كل حَلْقة هِيْ كالتالي

الحَلْقة الأولى تراقب صمود جارتها نوف طوال الوقت حيث تشتبه فِيْ حدوث شيء غريب فِيْ منزلها. عندما يغمى ماجد بن نوف من جرعة مخدرات زائدة، تبدأ صمود فِيْ الكشف عن بعض المعلومات عنها، فتضطر نوف لنقل أطفالها إلى منزل آخر قبل وصول الشرطة.

الحَلْقة الثانية سمر تغادر المنزل دون علم والدتها، وعندما تكتشف الأخيرة تثور على جميع أبنائها، يدفع فهد لمواجهتها ويقرر إيجاد حَلْ.

الحَلْقة الثالثة ينجح فهد فِيْ الهروب من منزل والدته ويتصل بشمود ويطلب مساعدتها، فتتوجه إلى صديقها فِيْصل للبقاء فِيْ منزله وتبدأ بينهم عدة مشاجرات ومن ناحية أخرى تطلب منها نوف. على الزوج مراقبة استقراره.

الحَلْقة الرابعة ماجد يبدأ العمل لدى تاجر مخدرات، ليحصل على حصته اليومية من الأدوية، ويتعرض لحادث مأساوي ويتم نقله إلى المستشفى، فِيْما تقرر نوف متابعة خطتها للانتقام من صمود والأسرة.

الإعلان الرسمي عن مسلسل “عيال نوف 2022”

تم الإعلان عن الإعلان الرسمي لمسلسل إيال نوف 2022 لأول مرة من قبل منصة شاهد VIP التي شاركت لأول مرة فِيْ الإعلان الرسمي من خلال فِيْديو قصير على منصة اليوتيوب، ومن خلال مشاهدة الإعلان الرسمي لمسلسل “عيال نوف” يمكنكَمْ الوصول مباشرة “”.

هنا وصلنا الى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على مسلسل ايال نوف وتاريخه كَمْا تحدثنا عن مسلسل ايال نوف فِيْ اي قناة عدا الاشارة الى ابطال المشروع والاعلان الرسمي عن المسلسل. .