مسلسل عيال نوف كَمْ حَلْقه

يعتبر مسلسل “عيال نوف كَمْال حَلْقة” من أشهر المسلسلات السَعُودِيْة التي أثارت جدلاً واسعاً فِيْ الخليج العربي منذ بداية الحَلْقة الأولى.

مسلسل إيال نوف

مسلسل إيال نوف من المسلسلات الدرامية السَعُودِيْة. يحتوي هذا المسلسل على العديد من الحقائق الرائعة والشيقة ومن أهم المعلومات المتعلقة بمسلسل إيال نوف ما يلي

اسم المشروع عيال نوف.

تصنيف المسلسل دراما.

تصنيف العمل تشويق وإثارة.

بلد المنشا السَعُودِيْة.

بداية العرض بدأت السلسلة فِيْ 19 يونيو 2022 م

عدد الحَلْقات 10 حَلْقات.

مدة الحَلْقة 40 دقيقة.

بطلة العمل الفنانة هند محمد الحربي.

لغة العمل العربية – اللهجة السَعُودِيْة.

اسم المخرج حسام علي.

اسم المؤلف علاء حمزة.

شركة الإنتاج MBC Saudi Arabia Group.

مسلسل عيال نوف كَمْ حَلْقة

يحتوي مسلسل نوف على 10 حَلْقات وكل حَلْقة مدتها 40 دقيقة فقط حيث أعلنت منصة شاهد أنها ستعرض المسلسل بمعدل حَلْقتين فِيْ الأسبوع ويمكن تقسيم هذه الحَلْقات إلى حَلْقتين بسبب مدة الحَلْقة الواحدة وبالتالي من المحتمل أن يتم بث أكثر من 20 حَلْقة بدلاً من 10 حَلْقات، وحتى الآن تم بث 6 حَلْقات فقط على منصة شاهد وكانت بداية هذه السلسلة لأول مرة فِيْ 19 يونيو 2022 م.

قِصَّة مسلسل إيال نوف

تدور أحداث مسلسل إيال نوف حول قِصَّة غامضة تخفِيْها امرأة اسمها نوف عن أطفالها لعدة سنوات وبسبب هذا السر اضطرت نوف لسجن أطفالها وإبعادهم عن العالم الخارجي خوفا عليهم و لماذا يعزلهم عن العالم الخارجي لأنهم يريدون التحرر من هذا العالم المسجون واكتشاف العديد من الأشياء التي تغير حياتهم تمامًا.

أبطال مسلسل عيال نوف

يضم مسلسل إيال نوف عددًا كبيرًا من الممثلين المشهُورين فِيْ الخليج العربي، ومن أبطال مسلسل إيال نوف ما يلي

الفنانة هند محمد.

الفنان سعيد العمري.

الفنانة رهف الحربي.

الفنان سعيد قريش.

الفنان خالد الشافِيْ.

الممثل العنود سعود.

الممثلة سارة الحربي.

الممثلة ايدا.

الفنان سلطان المتعب.

من هِيْ هِيْد محمد بطلة مسلسل “ايال نوف”

هند محمد الحربي ممثلة سعودية الجنسية. ولد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عام 1981 م. التفتت إلى التمثيل وشاركت فِيْ عدة مشاريع درامية من أشهرها مسلسل السكت فِيْ قلبنا، من الآخر، بالإضافة إلى مشاركتها فِيْ فِيْلم كيف الحال.

رَابِطْ حَلْقات مسلسل عيال نوف

قررت منصة Shahid VIP بث مسلسل “Eyal Nouf” حيث حاز المسلسل على تصنيف عالٍ فِيْ الخليج العربي وبدأ بث حَلْقاته الأولى فِيْ 19 يونيو 2022 م. ويستمر العرض حتى الآن. أما عن مَوعِد بثه، فقد أفادت بعض المواقع أن العرض سيقام فِيْ الساعة 500 مساءً. وستتكرر الساعة 6 مساءً. فِيْ مواقع أخرى ويمكنك مشاهدة حَلْقات المسلسل من خلال Shahid VIP “”.

لذلك انتهِيْنا من هذا المقال بعنوان “مسلسل ايال نوف كَمْ عدد الحَلْقات” حيث تناولنا معلومات عن مسلسل ايال نوف وعدد حَلْقاته اضافة الى تاريخ المسلسل واحداثه واسماء الابطال ومعلومات عنه. هِيْد محمد بطلة المسلسل ورَابِطْ لمشاهدة حَلْقات مسلسل ايال نوف.