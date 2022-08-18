عدد حلقات مسلسل فتاة الاعصار الموسم الثاني وقصته وابطاله ونهايته ، يعتبر من أبرز الأعمال الفنية التي قدمتها الساحة الفنية المصرية وذلك لأعداد المشاهدات العالية على منصات التواصل الاجتماعي ،بالإضافة الى الجهد المبذول في الانتاج والاخراج ومشاركة عدد كبير من النجوم في الصين والتي يحمل اسم The Whirlwind Girl بالإنجليزية، سنتعرف خلال الاسطر القادمة على التفاصيل.

مسلسل فتاة الاعصار الجزء الثاني

يعد مسلسل The Whirlwind Girl والمأخوذ من رواية Ming Xiaoxi والتي يعني بالعربية فتاة الاعصار وتم نشره لأول مرة في أسواق العرض بتاريخ ال7 من شهر يوليو لعام 2015م بحلقته الأولى ،كما وتم عرض الحلقة الأخيرة بتاريخ ال15 من شهر سبتمبر لعام 2016م مع العلم أن المسلسل يصنف ضمن رومانسي وكوميدي ومراهقة ورياضي ودراما بوجوه أكثر النجوم المتألقين.

عدد حلقات مسلسل فتاة الاعصار الموسم الثاني وقصته

يتسائل الكثير من الجمهور الفني في كثير من بلاد العالم بشكل متزايد عن عدد حلقات مسلسل فتاة الاعصار الموسم الثاني ،وذلك بعد النجاح المميز الذي حققه الجزء الأول بعدد حلقات 32 حلقة بكتابة وسيناريو تحمل مشاهد من التشويق والاثارة والتي تدفع المشاهدين الى انتظار الحلقات القادمة وتداول اسم المسلسل The Whirlwind Girl على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل فتاة الاعصار الجزء الثاني لودي نت

كما ذكرنا سابقاً عن النجاح التي حققه المسلسل الصيني فتاة الاعصار The Whirlwind Girl وتفاعل الكثير من ردود أفعال إيجابية من قبل المشاهدين ،بالإضافة الى الجهود المبذولة من طاقم العمل وترجمة المسلسل لعدد كبير من اللغات ليحقق نجاح على مستوى عالمي ،سنذكر فيما يلي أبطال مسلسل فتاة الاعصار “الجزء الثاني”

Ruo Bai

Chang An

Hu Yifeng

Fan Xiaoying, Fan Xiao Ying

Yuexi An

عدد حلقات مسلسل فتاة الاعصار الموسم الثاني وقصته وابطاله ونهايته كما شهد المسلسل موجة من التفاعل الإيجابي من قبل الجمهور الفني في كثير من الدول ،بالإضافة الى الارباح العالية التي حققها المسلسل في جزءه الأول والجزء الثاني في نسب المشاهدة.