مسلسل F4 Thailand: Boys Over Flowers مترجم ، مسلسل Boys Over Flowers هو من افضل المسلسلات التلفزيونيه التايلنديه من بطوله تولان و جاكول وفات وكوسوفي، قدم هذا المسلسل ضمن افضل الأفلام التايلنديه لعام 2020 من مستخدمي جوجل، والحلقة الاولى تم اصدارها في الثامن عشر من ديسمبر لعام 2021 ، وعدد حلقات المسلسل هي سته عشر حلقه والمسلسل من نوع الرومانسي والدراما والكوميديا.

قصة مسلسل Boys Over Flowers

تدور قصه مسلسل Boys Over Flowers عن فتاة تعيش في الطبقة المتوسطة، تم قبولها في جامعه من الجامعات المرموقة في تايلاندا، حيث يحضر هذه الجامعة طبقه الاغنياء والتجار، وتدار الجامعة بمجموعه من طيقة الاغنياء التي تتالف من اربع فتيان اثرياء جدا، وسيمين ومدللين ، مسلسل Boys Over Flowers هو نسخه طبق الاصل عن المسلسل الكوري Boys Over Flowers.

يعتبر مسلسل فتيان الزهور Boys Over Flowers من اهم المسلسلات التايلندية التي اصدرت في الاونه الأخيرة، حيث كان بلد الانتاج تايلاندا، ويصنف المسلسل من ضمن المسلسلات الأسيوية من نوع دراما رومانسي وكوميدي، ومتاح بجوده اتش دي كانت سنه إصدار المسلسل فلان في عام 2021 وتم تقييمه 9.2 من 10 ومده الحلقة الواحدة 65 دقيقه.