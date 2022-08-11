مسلسل high society المجتمع الراقي الحلقة 2 الثانية مترجمة ايجي بست، يعد مسلسل high society من المسلسلات الكورية المشهورة والمعروفة والتي حققت نسبة عالة من المشاهدات في وقت قصير، حيث شارك في هذا العمل الفني المتميز مجموعة من الممثلين الكوريين المعروفين والمشهورين في الساحة الفنية، ومن أبرزهم سونغ جون و بارك هيونغ سيك، كما ينتظر الكثير من المتابعين لمسلسل high society المجتمع الراقي الحلقة الثانية.

مسلسل high society المجتمع الراقي ويكيبيديا

يعد مسلسل المجتمع الراقي من المسلسلات الكورية التي تم عرضها عام 2015، ويعد من الأفلام الرومانسية الكوميدية، وهو من إخراج الفنان الكبير تشوي يونغ هون ، تدور أحداث مسلسل high society المجتمع الراقي على الكثير من المجريات الجذابة والرومانسية، الأمر التي جعله من أبرز المسلسلات الكورية تميزا وقصة مسلسل high society، تدور حول ابنة صغيرة في العمر من عائلة ثرية جدا، تبحث عن رجل يحبها لنفسها وليس لمالها وثراء عائلتها، ومن هنا بدأت أحداث هذا المسلسل.

مسلسل high society المجتمع الراقي الحلقة 2 الثانية

تدور أحداث مسلسل high society المجتمع الراقي الحلقة الثانية، حول الابنة الصغرى للعائلة الثرية جدا والتي تعيش مع عائلتها في حالة من الكراهية الشديدة، مما ترغب هذه الفتاة بالعيس بعيدة عن عائلتها حياة طبيعية، مثلها كمثل أي شخص عادي في البلد، حيث عرضت نفسها للزواج من شاب يدعى شيبول يو تشانغ سو، كما أنها تخفي كل معلوماتها الشخصية وهويتها الخاصة، وتعمل عاملة بيعات في شركة خاصة حيث أنها أحبت شاب من عائلة فقيرة، تبدا العلاقة بينهم وتسير بشكل طبيعي.

طاقم مسلسل high society المجتمع الراقي

شارك في مسلسل high society المجتمع الراقي العديد من الفنانين والفنانات الكوريات، والذي كان لهم أثر كبير وعظيم في نجاح هذا العمل الفني، ومن أبرز من شارك في هذا المسلسل المجتمع الراقي:

يو في دور جانغ يون ها

سونغ جون في دور تشوي جون كي

بارك هيونغ سيك في دور يو تشانغ سو

ليم جي يون في دور لي جي يي

في الآونة الاخيرة تم عرض فيلم high society المجتمع الراقي مترجم عبر التلفاز، حيث حقق الفيلم نجاح وصدى واسع جدا خلال فترة قصيرة، مما أدعى ذلك لأن ينشهر بشكل كبير، حيث زادت عمليات البحث حول مسلسل high society المجتمع الراقي الحلقة 2 الثانية.