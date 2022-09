ابطال مسلسل house of the dragon، يعد مسلسل house of the dragon ” التنين” أحد أبرز المسلسلات الأجنبية التي تم إصدارها الفترة الأخيرة والتي تهتم في عالم الخيال بشكل كبير، حيث لاق الفيلم على عدد ضخم جدا من المشاهدات، حيث أحداث مسلسل house of the dragon مأخوذة من رواية مشهورة جدا وهي رواية النار والدم ، مما اهتم الكثير للتعرف علي ابطال مسلسل house of the dragon.

مسلسل House of the Dragon 2022

يعد مسلسل التنين house of the dragon من المسلسلات الامريكية من أعمال المؤلف ميغيل سابوجنيك ، حيث استحدثت أحداث المسلسل من رواية النار والدم، والتي تتكلم عن صراع العروش، كما وشارك في أحداث الفيلم العيد من الممثلين والفنانين الأمريكان والذي كان لهم صدى واسع وكبير في نجاح العمل الفني، حيث تدور أحداث فيلم التنين حول صراع العروش، وتدور كافة الأحداث حول عائلة التنين.

ابطال مسلسل house of the dragon

ستكون مسلسل house of the dragon التنين من عشرة حلقات وتبلغ كل حلقة حوالي 70 دقيقة كما وتم ترجمة الفيلم من اللغة الأجنبية الى اللغة العربية، مما كثر الإهتمام لتعرف على ابطال مسلسل house of the dragon:

مات سميث

ميلي ألكوك

إيما دارسي

بادي كونسيدين

ميغيل سابوجنيك.

ريان كوندال

طاقم العمل مسلسل House of the Dragon 2022

شارك في إنشاء مسلسل house of the dragon العديد من الأشخاص الأمراكنين حيث تكون طاقم عمل مسلسل House of the Dragon آل التنين من:

إخراج: ميغيل سابوجنيك.

تأليف: ريان كوندال، ميجيل سابوسنيك، جورج ر.ر. مارتن.

إنتاج: إتش بي أو، ريان كوندال، جورج ر.ر. مارتن، ميغيل سابوسنيك.

بطولة: بادي كونسيدين، إيما دارسي، مات سميث، ميلي ألكوك، أوليفيا كوك.

يعد مسلسل house of the dragon من المسلسلات التي لاقت على اهتمام واسع وكبير الفترة الأخيرة حيث لاق الفيلم على شهرة كبيرة ومن ابرز ابطال مسلسل house of the dragon مات سميث