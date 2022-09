مسلسل the crown princess مترجم الحلقة 1، يعد مسلسل the crown princess من أبرز المسلسلات الكورية المشهورة والمعروفة والذي لاق اهتمام كبير وعريق الفترة الأخيرة، كما ويتكون المسلسل من 12 حلقة ويصنف ضمن المسلسلات الرومانسية، وبسبب الإقبال الكبير عليه تم ترجمته الى العديد من اللغات الأخرى، كما ويمكن مشاهدة مسلسل the crown princess مترجم الحلقة 1 بجودة عالية

مسلسل the crown princess

يعد مسلسل the crown princess من المسلسلات الكورية والتي تدور أحداثه حول الاميرة أليس، وكيف أصبحت ملكة في عهد المملكة هريسوس، بعد خلافه جدهان وقد تعرضت الملكة لعدة محاولات إغتيال على يد أقاربها ولكم نجت بإعجوبة، ثم تتصاعد الأحداث المسلسل حتى تصل الى ذروته وتصل الى ضابط كبير أنقذها من أقربائها الطامعين في الحكم، ومن هنا تبدأ أحداث القصة بالبروز،حيث يمكن مشاهدة مسلسل the crown princess من خلال موقع ايجي بست.

أبطال مسلسل the crown princess

شارك في إعداد مسلسل the crown princess الكثير من الممثلين الكبار والصاعدين في كوريا والذي كان لهم سبب بارع ورئيسي في نجاح المسلسل ومن أبرز أبطال مسلسل the crown princess:

Yaya-Urassaya-Sperbund

Nadech-Kugimiya

Indy-Intad-Leowrakwong

Matthew-Dean

مسلسل the crown princess مترجم الحلقة 1

يعتبر مسلسل the crown princess من المسلسلات الكورية التي درجت الفترة الأخيرة ويتكون من 12 حلقة ، وتم ترجمته الى اللغة العربية، وتدور الحلقة الأولى من مسلسل the crown princess، حول قيام الأميرة أليس بتولي الحكم المملكة ريسوس بعد وفاة جدا مما طمع زوجها وعمها في هذا المنصب الكبير، وقد دبروا لها الكثير من الحيل لتخلص منها ولكن نجت من القتل لأكثر من مرة مما أدى الى هروبها.

يحمل مسلسل the crown princess مترجم الحلقة 1 الكثير من الأحداث الدرامية والرومنسية الشيقة التي جعلت الكثير يبحث على كيفية مشاهدة مسلسل the crown princess مترجم الحلقة 1 بجودة عالية وبدون تقطيع.