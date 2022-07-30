مسلم بشأن إحيائه حفلات دون تصاريح فِيْ مصر الجيش حاميني

علق الفنان المصري مسلم، على إحيائه مؤخرًا لحفلتين، رغم توقفه عَنّْ المهن الموسيقية، منذ أشهر، لعدم استكَمْال أوراقه الرسمية لتقنين شروطه.

وقال مسلم فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” إنه أحيا حفله يوم الجمعة رغم تعَنّْت نقابة الموسيقيين. ولأن الجيش المصري يحميه، فقد حصل على إذن بالغناء.

شارك مسلم جمهُوره بسلسلة من الفِيْديوهات عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، بينما كان يعيد إحياء الحفل بأحد المسارح، كَمْا ظهر مع فرقته وتفاعل معه الجمهُور كثيرًا.

وأخيراً كشف رواد المهرجان الإسلامي عَنّْ أسباب منعه من الانضمام إلَّى نقابة المهن الموسيقية. بعد أن تم إيقافه، كان ضمن قائمة فناني المهرجانات الممنوعين من الغناء فِيْ مصر، لعدم تقنين وضعهم.

أخبر مسلم العرب اليوم أنه تم رفضه من قبل اتحاد المهن الموسيقية ؛ لعدم استكَمْال الأوراق المقدمة لك، والحصول على شهادة إعفاء من الجيش، مع العلم أنك تقوم حاليًا بإعداد أوراقك للالتحاق بالجيش، وإذا تم قبولك ؛ سوف تدخل بالفعل، وبعد انتهاء خدمتك ؛ سوف تذهب وتتقدم إلَّى النقابة بوثائقك الرسمية، ولكن إذا تم تسريحك من الخدمة العسكرية ؛ سيكون ذلك بسبب إصابته فِيْ قدمه، وبعد ذلك سيرسل مستنداته على الفور إلَّى مجلس النقابة.

وقال مسلم سابقًا إنه توصل إلَّى حل مع المنتج حسن الشن الذي سبق له أن هاجمه مؤخرًا ؛ عَنّْ مخالفته للعقود المبرمة بينهما، والتي أكدت أن كل الأغاني التي قدمها وحققت نجاحًا، وحصل من خلالها على مبالغ قليلة فقط ؛ وذكر أنه أوعز لمحاميه برفع دعوى قضائية ضد الشن مطالبا بتعويض مالي قدره مليون جنيه. بعد أن استأجره لإنتاج بعض الأعمال الفنية، حيث اشترط أن يتم تقاسم الأرباح بنسبة 50٪ لكل من طرفِيْ العقد، لكن المنتج خالف العقد، لذلك قرر مقاضاته، بحسب لما قاله.

وظهر مسلم فِيْ فِيْديو على فِيْسبوك قائلا “أنا لا أهتم بالمال، فأنا أنجح من أي مال، ويكفِيْ أن أضع نفسي فِيْ مجالات جيدة، ولا أريد أي شيء آخر .. اغنية خطرة استعملتها فقط 10 آلاف جنيه، واغنية يا اسفار فقط اخذت منه مال 20 الف جنيه، والعالم افسد.