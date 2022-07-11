مسلم يرد على اتهامه بالترويج للمخدرات فِيْ كليبه الجديد

رد مطرب المهرجانات المصري مسلم على اتهامات الترويج للمخدرات فِيْ مقطع الفِيْديو الجديد الذي أطلقه مؤخرًا برومته الترويجية.

وقال مسلم فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” إنه ينوي إثارة الجدل من خلال عزف جزء صغير من الأغنية كنوع من الترويج للعمل.

وأضاف أنه شغّل 30 ثانية فقط من الأغنية، لكن الباقي يحتوي على نصائح للشباب بعدم تعاطي المخدرات.

وكلمات الاغنية التي سيقدمها المسلم تقول انسى يومين وسأتركك انا اجابتك صديقك وحبيبك اضعك فِيْ جيبي وتشعر بالملل فِيْ جيبك فِيْ ضوء حالة البهجة .. قل لي يا صديقي همومك. علاء … معي تشعر ببطء … معي كل شيء مرض “.

وفِيْ وقت سابق، كشف فنان المهرجان الإسلامي ما يمنعه من الانضمام إلَّى اتحاد المهن الموسيقية، بعد أن تم تعليقه مؤخرًا من قائمة الغناء الممنوع فِيْ مصر.

وقال فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” إنه رفض من قبل نقابة المهن الموسيقية، بسبب عدم استكَمْال وثائقه المقدمة إلَّى الاتحاد، والحصول على إعفاء من الجيش المصري.

واضاف انه يقوم حاليا بتجهِيْز اوراقه للدخول الى الجيش، وفِيْ حال قبوله يدخل فعليا وبعد انتهاء المدة المحددة سيذهب ويقدم نفسه للنقابة بوثائقه الرسمية ولكن فِيْ حال تم قبوله. يتلقى الشفاء من الجيش، سيكون بسبب إصابة قدمك، ثم قدم أوراقك على الفور إلَّى مجلس النقابة.

كَمْا كشف مسلم أنه توصل إلَّى حل مع المنتج حسن الشن الذي هاجمه مؤخرًا لخرقه العقود المبرمة بينهما.

هاجم مسلم المنتج حسن الشن، مشيرًا إلَّى أن جميع الأغاني التي قدمها وحققت نجاحًا لم يتلق من خلالها سوى مبالغ قليلة، بعد تكليف محاميه برفع دعوى ضد الشن، وطالب بتعويض قدره مليون. المصريون. جنيه بعد التعاقد معه لإنتاج بعض الأعمال الفنية.

ولفت إلَّى أن سبب ذلك هُو توزيع الأرباح على كل من طرفِيْ العقد بنسبة 50٪، لكن المنتج خالف العقد، فقرر مقاضاته.

وظهر مسلم فِيْ فِيْديو على فِيْسبوك “أنا لا أهتم بالمال، أنا ألعب أكثر من أي نقود، ويكفِيْ أن أضع نفسي فِيْ مناطق جيدة، لا أريد أي شيء آخر … أغنية خدش فِيْها 10000 جنيه فقط، وأغنية يا أسفار لم تخدش من أجل المال.