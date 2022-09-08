مسلي آل معمر ينفجر.. ويكشف عَنّْ مفاجآت جديدة فِيْ النصر

تسبب مصالي المعمر، رئيس نادي النصر، فِيْ مفاجآت كبيرة، بعد جولتين من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي 2022-2023.

بدأ النصر مشواره فِيْ دوري روشان السعودي بفوزه على الوحدة (1-0)، قبل أن يخسر أمام التعاون بنفس النتيجة فِيْ الجولة الثانية.

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* مفاجآت الرئيس النصر خلال زيارة نافارو وفرهاد

وبحسب صحيفة الرياضية، انتقد معمر مستوى هِيْئة التحكيم فِيْ حزبي النصر والتعاون، خلال زيارة النافارو السويسرية رئيس هِيْئة التحكيم، والأوزبكي فرهاد عبد الله، المدير. من قسم التحكيم باتحاد الكرة إلَّى النادي.

ولم يقتنع رئيس النصر بمبررات نافارو وفرهاد زاعمًا أن هِيْئة التحكيم حرمت فريقه من جزأين واضحين.

من جهة أخرى طالب نافارو وفرهاد عائلة معمر بعدم إطفاء إنارة ملعب “مرسول بارك” المملوك لنادي النصر خلال احتفال الهدف. تمامًا كَمْا فِيْ مباراة الوحدة.

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وأكدوا أن الأضواء تنطفئ فقط بعد انتهاء المباراة وغادر جميع لاعبي الفريقين الملعب.

من جهتها ردت عائلة معمر بأن نادي النصر اختار طريقة معينة للاحتفال بالاهداف على ملعب “مرسول بارك”. تم إخطار اتحاد الكرة بهذا الأمر بانتظار الموافقة.