مسنة في عسير تأسر القلوب بحديثها عن ابنها المتوفى

وحظي مقطع فيديو مدته دقيقتان ونصف بتفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه امرأة تبلغ من العمر 100 عام تدعى أم يحيى، إحدى المعمرين في قرية الزبنة بمنطقة عسير.

أم يحيى، 100 عام .. كلماته تؤكد لنا أن “الذاكرة والألم توأمان، لا يمكن أن تقتل الألم دون تحطيم الذاكرة”. pic.twitter.com/SW1pDQqphZ

– نايف (naifco) 18 يوليو 2022

التعاطف مع قصة المرأة العجوز

نالت المرأة المسنة تعاطفًا كبيرًا من مستخدمي تويتر بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، حيث تحدثت عن ابنها الذي توفي قبل 30 عامًا.

أم يحيى لم يبق منها شيء من رائحة ابنها، باستثناء لوحة احتفظت بها لثلاثة عقود، وكأنها كنز ثمين، والمرأة العجوز، بالحديث عن اللوحة، جعلت قلوب من شاهدها. صرخة الفيديو.

وظهرت العجوز في الفيديو قائلة “الحمد لله على ما رزقني الله .. وأنا راضية بما رزقني الله من مرض أو صحة .. نحن خالقو السموات والأرض والجميع يتبع الله”. .. وأنا على ثقة من الله أن يبعدني عنه ولا يهملني “.

بينما سألها أحد المحاورين في حديثه معها عن لوحة معلقة على جدران المنزل، أجابت “اللوحة من حق ابني، الله يفعلها في الجنة، من أجل المستمع، العليم”. – كان جندياً في حفر الباطن.

امسحها بقطعة قماش نظيفة

وأكدت المرأة أنها تحتفظ بالصورة وتعتني بها بشكل يومي قائلة “أنا أنظفها بقطعة قماش نظيفة كل يوم. تراه كصورة، لكنه هنا في قلبي، صورته في قلبي.

عبرت تغريدات تويتر على الفيديو عن امتنانها وتقديرها وتضامنها معًا، حيث كتبت نشوى الرويني ييسر الله عليها ويلزمها ويصبرها، وكتب محمد الجريني لا إله إلا الله. . صدق الكلمات إذا كانت تأتي من القلب، اضرب القلب وتذرف الدموع من عينيك.

يتذكر أيمن موقفًا شبيهًا بحفظ خاتم لوالده الراحل، حيث كتب “تذكرت خاتم الأب الذي لا ينفصل عن إصبعه إلا في وقت النوم، وقد أحببته، فطلبت منه الحصول عليه لي. وقال لي وهو يمزح أنه إذا مات فهو لك وقد مات رحمه الله، فجلس الخاتم معي لمدة عشر سنوات، وكان الله يفحصه كل يوم إيلين ذات يوم قابلته، و لم يتبق سوى بوصة واحدة، لكنني استدرت ووجدت أن زوجتي قد رمتها بعيدًا عن طريق الخطأ، على الرغم من أنها كانت فضية غير حية، لكنها كانت مرتبطة بالأب.

كتب محمد بن طلال مات ابنها قبل ثلاثين سنة، أي لما تجاوزت الأم السبعين، فيما عبر بندر عن جرأة الأم، فكتب الأم هي التي تعطي ولا تعطي. . تتوقع أن تحصل عليه في مقابل العطاء، وهي التي، بقدر ما تحاول أن تفعلها وتعطيها، لن تفعل ذلك. يمكنها رد الجميل، حتى لو كان صغيرًا مثل الذرة. إنه سبب وجودك في هذه الحياة، وهو الحد الأدنى الذي يمكن تقديمه. رحمك الله يا أمي، رحمة وافرة. بعد ذلك فقدت طعم الحياة واهت ولا أعرف ماذا أفعل “.