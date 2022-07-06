مسيرة تنمية توفر حياة كريمة للأسر.. قرارات وبرامج إماراتية تاريخية

ووضعت دولة الإمارات منذ إنشائها المواطن على رأس قائمة أولويات التنمية، وسلسلة من القرارات الأخيرة تعزز هذا الاتجاه.

ويأتي فِيْ مقدمة هذه القرارات إعادة هِيْكلة برنامج دعم محدودي الدخل، ورفع الميزانية من 14 مليار درهم إلَّى 28 مليار درهم، واستكَمْال جميع طلبات المنح السكنية للسنوات السابقة ضمن “برنامج الشيخ زايد للإسكان” بمبلغ قدره 2.3 مليار درهم.

بالإضافة إلَّى الموافقة على 3000 مستفِيْد من قروض الإسكان لهذا العام، بمعدل 500 اسم شهريًا، بالإضافة إلَّى القرار الخاص بمعاملة أبناء المواطنات المقيمة فِيْ الدولة بنفس المعاملة المقررة للمواطنين فِيْ التعليم. والصحة.

شكل قطاع الإسكان من أبرز جوانب الدعم التي حظيت باهتمام القيادة الرشيدة، حيث يشكل قرار الموافقة على جميع طلبات المنح المؤجلة، واعتماد 3000 مستفِيْد من قروض الإسكان خلال العام الجاري، نقلة جديدة بالنسبة لـ هذا القطاع الحيوي، الذي كان دائمًا أولوية رئيسية فِيْ أجندة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 50 عامًا منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهِيْان.

استراتيجية متكاملة

تعمل دولة الإمارات من خلال استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الإسكان فِيْ جميع مناطق الدولة لخدمة المواطنين والحفاظ على الاستقرار والرفاهِيْة التي يعيشونها، انطلاقاً من أن المواطن هُو حجر الزاوية والمحور الأهم. فِيْ مسيرة الوطن واستقراره فِيْ مختلف مجالات الحياة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإن دولة الإمارات لديها نظام متكامل من السلطات الاتحادية والمحلية يتولى إدارة هذا الملف الاستراتيجي بطرق وأشكال متعددة منها توفِيْر الأرض والسكن المناسبين مجاناً، أو تقديم قروض سكنية، وتلبية الخدمات المتعلقة بالمنشآت السكنية. وصيانتها لمن يستحقها.

معلما

على المستوى الاتحادي، وزارة تطوير البنية التحتية هِيْ المسؤولة عَنّْ تنظيم قطاع الإسكان من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تأسس عام 1999، وتحول إلَّى علامة فارقة فِيْ الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لمواطنيها فِيْ هذا المجال. توفِيْر السكن الملائم الذي يحقق الاستقرار للأفراد والمجتمعات.

من جهتها، تلعب لجنة متابعة تنفِيْذ مبادرات رئيس الدولة دوراً فاعلاً فِيْ تنفِيْذ المشاريع الإسكانية على مستوى الدولة، حيث تحظى هذه المشاريع بأكبر قدر من الاهتمام من القيادة الرشيدة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات التي تؤمن بأن السكن هُو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسر المواطنين.

وانتهت اللجنة من عدد كبير من المشاريع الإسكانية الإستراتيجية التي شملت آلاف الوحدات السكنية، واستفاد منها المواطنون فِيْ جميع أنحاء الدولة .. وعلى المستوى المحلي، هناك العديد من الهِيْئات والجهات التي تتولى مهمة تطوير المبادرات والبرامج الإسكانية لتحقيق أهدافها. تلبية احتياجات المواطنين فِيْ الإمارة التي تنتمي إليها هذه الهِيْئات. .

وفِيْ السياق ذاته، وتنفِيْذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، لدعم برنامج المساعدة الاجتماعية الجديد لذوي الدخل المحدود، بدأت وزارة تنمية المجتمع فِيْ تلقي الطلبات من المواطنين المستجيبين. الشروط المعلنة.

تساهم مجموعة القرارات الأخيرة فِيْ تعزيز مسيرة التنمية فِيْ دولة الإمارات، مع التركيز بشكل مباشر على تقديم أكبر قدر من الدعم للأسر الإماراتية فِيْ الإمارات. كَمْا يتوقع أن تنعكس هذه القرارات على مستوى استقرار هذه الأسر وضمان حياة كريمة على مختلف المستويات.