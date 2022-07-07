مسيرة دعم المواطن الإماراتي مستمرة.. قرارات مرنة وتنافسية

فِيْ سبيل جعل الإمارات من أفضل الدول فِيْ تمكين المجتمع بكافة فئاته، تواصل القيادة الرشيدة مسيرة دعم المواطنين وتوفِيْر أفضل نوعية من الحياة لهم.

هِيْكلة برنامج دعم اجتماعي متكامل

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، إعادة هِيْكلة “برنامج الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود” إلَّى برنامج متكامل بمبلغ 28 مليار درهم.

وبذلك يرتفع الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلَّى 5 مليارات درهم، انطلاقا من حرص القيادة على توفِيْر سبل عيش كريمة لأبناء الدولة من ذوي الدخل المنخفض فِيْ جميع أنحاء الإمارات.

ويعكس توجيه رئيس الدولة بتقديم هذا الدعم – من خلال البرنامج الاجتماعي الأكثر شمولاً الذي يرفع الميزانية من 14 مليار درهم إلَّى 28 مليار درهم – حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان على تقديم مختلف وسائل الدعم للمواطنين. الأسر والمواطنين ذوي الدخل المحدود لتعزيز الاستقرار الأسري وبما يتماشى مع نظام الرفاه المجتمعي وجودة الحياة الذي تحرص دولة الإمارات على ترسيخ مكوناته وترسيخها لمواطنيها.

ويشمل التوسع فِيْ مخصصات الدعم التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) زيادة المنافع الحالية وإدخال مزايا جديدة تهدف إلَّى التخفِيْف من تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة على الأسر.

يغطي برنامج الدعم، من خلال وزارة تنمية المجتمع، محاور أساسية مختلفة للأسر الوطنية ذات الدخل المحدود، بما فِيْ ذلك بدل رب الأسرة، وبدل الزوجة، وبدل الأبناء، والدعم المالي للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، المياه والكهرباء والوقود بالإضافة إلَّى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين عَنّْ العمل الباحثين عَنّْ عمل. العمالة والمواطنون العاطلون عَنّْ العمل فوق سن 45.

التخصيصات الأربعة الجديدة مقصودة ؛ لتمكين الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود من الحصول على سكن لائق، وتشجيع الأبناء المتميزين على الالتحاق بالجامعة، ودعم المواطنين المسنين.

أما بالنسبة للبدلات الجديدة، فقد تقرر منح بدل سكن يصل إلَّى 2500 درهم شهرياً، وبدل تعليم جامعي قدره 3200 شهرياً للطلبة المتفوقين، وبدل عاطل عَنّْ العمل للباحث عَنّْ عمل قدره 5000 درهم لمدة 6 أشهر، ومخصص لمن لا يعمل لمن تزيد أعمارهم عَنّْ 45 سنة بقيمة تصل إلَّى 5000 درهم شهريا.

أما الزيادة فِيْ البدلات فقد اشتملت على زيادة علاوة رب الأسرة مع سنوات الخبرة لتصل إلَّى 13 ألف درهم، وزيادة علاوة الزوجة إلَّى 3500 درهم شهرياً، وزيادة علاوة الأبناء لتصل إلَّى 2400 درهم للزوجة. الابن الأول 1600 درهم للابن الثاني والثالث و 800 درهم للابن الرابع فأكثر بحسب الوكالة. أخبار الإمارات.

أما بالنسبة لعلاوات التضخم فقد اشتملت على بدل الوقود وهُو دعم شهري بنسبة 85٪ من زيادة سعر الوقود بمقدار 2.1 درهم لكل لتر، وبدل الكهرباء والماء وهُو دعم شهري للكهرباء بنسبة 50٪ لاستهلاك أقل من 4000 كيلووات، ودعم شهري للمياه بنسبة 50٪ لاستهلاك أقل. من 26 الف جالون شهريا، وبدل غذاء وهُو ما يعادل 75٪ من قيمة تضخم الغذاء.

من جهتها، أوضحت وزارة تنمية المجتمع، أن صرف المخصصات سيبدأ فِيْ سبتمبر 2022، مشيرة إلَّى أن المساعدة الاجتماعية ستكون مبالغ تدفع للمستفِيْدين من ذوي الدخل المحدود وفق الشروط والأحكام، وأن يتم تحديد شروط الأهلية حسب الحالة الاجتماعية.

وكشفت الوزارة أن الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية تشمل عددًا من الفئات وهِيْ العائلات التي بلغ فِيْها المعيل سن 25 سنة فأكثر ويعمل والأسرة دخلها أقل من قيمة المساعدة المحددة لعدد. من أفراد الأسرة والمتقاعد الذي يعيل أسرة ودخل الأسرة أقل من قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة. تخضع الأسرة للشروط والأحكام. كبار السن والمعاقين طبيًا وأصحاب الهمم ممن ليس لديهم دخل يزيد عَنّْ قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة وأسر السجناء والأيتام ومجهُولي الأبوين الذين لا يزيد دخلهم عَنّْ قيمة المساعدة المقررة، يحق لهم الحصول على مساعدة اجتماعية.

هِيْ أيضا تستحق المساعدة. قيمة المساعدة المحددة لعدد أفراد الأسرة، ولكل شخص لا يعمل وبلغ سن 45 وليس له دخل يتجاوز قيمة المساعدة.

توفِيْر سكن حكومي مستدام

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة فِيْ برنامج الشيخ زايد للإسكان فِيْ 5 يوليو 2022، مذكرة تفاهم مشتركة مع 4 بنوك وطنية، وهِيْ بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي. تم بموجبه تمويل قروض الإسكان، فِيْ إطار تنفِيْذ السياسة الإسكانية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومية – بمصلحة القيادة الرشيدة، لتوفِيْر حياة كريمة لأبناء الإمارات.، وتحقيق حياة كريمة لهم كأولوية قصوى.

وخلال العام الجاري 2022، سيتم الإعلان عَنّْ 3000 اسم مستفِيْدين من قروض الإسكان، بمعدل 500 قرار إسكان شهريًا. وتشمل سياسة الإسكان الجديدة 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم.

تم إخطار المستفِيْدين من الدفعة الأولى عبر رسائل نصية لإبلاغهم بصدور القرارات، لبدء الإجراءات، من خلال اختيار أحد البنوك الوطنية الأربعة الداعمة لسياسة الإسكان الجديدة.

الموافقة على قروض سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم

وافقت الإمارات، الخميس، 7 يوليو / تموز 2022، على قروض سكنية لمواطنيها بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة المقبلة، يستفِيْد منها 500 شهرياً.

كَمْا تهدف حكومة الإمارات إلَّى استكَمْال 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان فِيْ السنوات القادمة.

منح إجازة تفرغ للعمل الحر

كَمْا وافق مجلس الوزراء على ضوابط وشروط منح الموظف المواطن فِيْ الحكومة الاتحادية “إجازة تفرغ للعمل لحسابه الخاص” كإجازة مستحقة من بين الإجازات التي يستحقها الموظف، بناءً على أفضل الممارسات الدولية فِيْ هذا الشأن. نطاق.

وتشمل الضوابط والشروط التي أقرها المجلس منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لتأسيس أو إدارة أي من المشاريع الخاصة المملوكة له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة التأسيس. المشروع الاقتصادي للموظف فِيْ القطاع الخاص، أو إدارة مشروع قائم، أو المشاركة مع آخرين فِيْ إقامة مشروع اقتصادي، والحصول على موافقة صاحب العمل والتراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة فِيْ الدولة. .