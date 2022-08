مشاجرة عَنّْيفة خلال حفل ميريام فارس فِيْ الرياض (فِيْديو)

اشتبك عدد من الأشخاص فِيْ حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التي أحياها فِيْ العاصمة السعودية الرياض مساء الخميس الماضي ضمن موسم “الألعاب”.

المشتبه بهم استخدموا الكراسي، بالإضافة إلَّى أيديهم، فِيْ الشجار الذي اندلع فجأة بين عدة شبان، فِيْما كانت ميريام فارس لا تزال تغني، ثم توقفت لبضع ثوان وسألوا بإيماءة عما يحدث، ثم غنوا مرة أخرى رغم ذلك. حَقيْقَة أن الصدمة لا تنتهِيْ.

وحظيت مقاطع الفِيْديو التي تم إطلاقها من المشاجرة بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عَنّْ استغرابهم من مثل هذا السلوك، وطالبوا بتعليق الحفلات فِيْ السعودية لفترة وجيزة، لأنها أصبحت مستمرة على مدار العام. .

وعلق البعض بالقول إنها كانت معركة بسيطة، وأن مثل هذه الحالات تحدث فِيْ كثير من الأحيان حتى فِيْ الأطراف الدولية.

بينما أكد آخرون أن حفل ميريام كان ناجحًا بغض النظر عَنّْ هذا الالتزام الذي تم.

وقدمت ميريام فارس فِيْ الحفل مجموعة منوعة من أجمل أغانيها، كان من أهمها أغنيتها الجديدة “قضاء عَنّْباسات”، بالإضافة إلَّى أغنية “حبيبي سعودي” و “هذا الحلو”.

المطرب اللبناني “لوك” اعتمد للشباب والصيف بامتياز. اختارت جمبسوت لامع من جان بيير خورو يتميز بألوان مختلفة، من الأزرق إلَّى البرتقالي إلَّى الالعرب اليوم.

تميزت البذلة بقصتها الضيقة من الأعلى والنسيج الشفاف على الساقين. جمالياً، اختارت ميريام فارس مكياج بنفسجي دخاني.

أطلقت الفنانة تحدي الرقص بأغنيتها الجديدة “خدة عَنّْباسات”، خلال حفلها الغنائي، بعد عرضها قبل نحو أسبوع، وحققت قرابة ستة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

خلال حفل موسم “Gamers”، ظهر النجم اللبناني على خشبة المسرح وقال للجمهُور “Box up and box down، and the hands are down… Wow… بالمناسبة، هذا يعَنّْي أن 15000 من أبناء آدم قاموا بالتحدي.، يحظر على أي شخص العمل على Tik Tok غدًا .. Hun و Ups.

ورد أن ميريام فارس تعد أغنيتين جديدتين، واحدة باللهجة المصرية، من تأليف مصطفى حسن وتوزيع هاني ربيع، والأخرى باللهجة اللبنانية، من تأليف إيلي حنا وتوزيع وليد المسيح، وكلاهما من ألحان أحمد. مصطفى.

شهدت مدينة الرياض انطلاق فعاليات وفعاليات موسم الألعاب، وهُو أكبر حدث للرياضات الإلكترونية والألعاب فِيْ العالم، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تحت شعار “بوابتك إلَّى العالم التالي” 8 أسابيع فِيْ شارع مدينة الرياض.