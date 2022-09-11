مشادة بين رزان مغربي وعمرو عبدالجليل.. وهذا أجر الأخير بـ”الضاحي الباكي”

يواصل الممثل المصري عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده فِيْ مسلسل “الضحك الضاحك”، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة السادس من أكتوبر، المشاهد التي تجمعه مع الفنانة اللبنانية رزان المغربي التي تقدم شخصية بديعة المصبني.

وعلم موقع “ فوشيه ” من خلف كواليس المسلسل أنه قبل أيام كان هناك خلاف بين عبد الجليل والمغربي حول ترتيب الأسماء حسب تسلسل العمل، لكن سرعان ما تدخل أحدهما. المسؤولين العاملين على حل النزاع.

وقال المصدر إنه تقرر الإعلان عَنّْ الفنان عمرو عبد الجليل التتار، متبوعا باسم الفنانة رزان مغربي، أو تفوق التتار على أسمائهم بالتساوي.

راتب الممثل عمرو عبد الجليل

من ناحية أخرى؛ فِيْ مقابل تقديم شخصية الفنان الراحل نجيب الريحاني، حصل عبد الجليل على 9 ملايين جنيه مصري (470 ألف دولار)، كَمْا أنهى تصوير حوالي 10٪ من مشاهده فِيْ المسرحية التي من المفترض أن تعرض خلال شهر رمضان المقبل. سباق.

تم تأجيل تصوير المسلسل لأكثر من عام، بسبب بعض مشاكل الإنتاج، ولكن بعد شهُور من الاستعدادات بدأ مخرجو المسرحية بتصوير المشاهد الأولى، ويعرض المسلسل صورة لمصر فِيْ الفترة ما بين عام 1900. و 1949.

ويكشف العمل الدرامي تفاصيل حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني منذ الصغر، ويسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والاجتماعية فِيْ حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة خلال ثورة 1919، الحرب العالمية الأولى والثانية. وإصدار دستور عام 1923 والاحتلال البريطاني لمصر.

من خلال هذا العمل يعود المخرج محمد فاضل إلَّى المسرح بعد غياب 10 سنوات. واتفق مع شركة العين للإنتاج الفني على تنفِيْذ مسلسل The Weeping Laughing لصالح الشركة المتحدة، وهُو من تأليف الكاتب والصحفِيْ محمد الغيطي.

رزان مغربي تقدم “علياء أوي”

من ناحية أخرى؛ أصدرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي أحدث أغانيها، مقطع فِيْديو بعَنّْوان “علياء أوي” للمخرج زياد خوري، وجاءت الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

الأغنية تحمل رسالة لجميع النساء حول أهمية الاستقلال الذاتي وتحقيق الأهداف والطموحات، وعدم الوقوف أمام المشاكل التي قد تواجهها المرأة فِيْ المجتمعات، والتطلع إلَّى المستقبل.