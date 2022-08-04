مشادة بين مشجع الأهلي والحكم محمود عاشور.. فيديو

دخل أحد مشجعي النادي الأهلي، في مشادة كلامية مع محمود عاشور، حكم تقنية الماوس في مباراة الأحمر أمام نظيره فاركو، في بطولة الدوري المصري.

أرسل أحد المشجعين رسائل نارية إلى الحكم محمود عاشور بعد رفض هدف بيرسي تاو بداعي التسلل.

وخاطبه المعجب بكلمات “اتق الله .. تريد أن تلعب الدوري للزمالك .. أنت الزمالك ملاكي محمود عاشور .. ترضي مرتضى منصور”.

مشجع يهاجم “الحكم ملكي” كما وصفه محمود عاشور بعد انتهاء المباراة 📹 pic.twitter.com/bQQ8YoLXjA

– Ahly Insider (AhlyInsider) 3 أغسطس 2022

نتيجة مباراة الاهلي وفاركو

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بنظيره فاركو، اليوم الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة، مما رفع رصيد الأهلي إلى 56 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وألغى حكم المباراة هدف الأهلي في الدقيقة 72 عن طريق بيرسي تاو بداعي التسلل بعد عودته للفأرة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره من الإسكندرية، في الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة الأحد المقبل 7 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.