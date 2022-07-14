مشارييوف يثير الجدل.. هل انتقل نجم النصر السعودي إلى أهلي دبي

أثار جلال الدين مشاريبوف، لاعب كرة القدم في الفريق الأول لنادي النصر السعودي، الجدل حول انتقاله إلى صفوف شباب الأهلي في دبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية، انضمام جلال الدين مشاريبوف، إلى الفريق الكروي الأول لنادي الشباب الأهلي في دبي قبل ساعات.

وحذفت الصحيفة في وقت لاحق نبأ انتقال مشاريبوف إلى الفريق الكروي الأول لنادي شباب الأهلي دبي، بعقد مدته 3 سنوات.

أنهى الفريق الأول لنادي النصر الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي، واحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

يستعد فريق نادي النصر السعودي لكرة القدم لمواجهة نظيره دنيبرو 1، الجمعة 22 يوليو، في مباراة ودية.