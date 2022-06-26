مشاط تغطية عرفة بطاقة كهربائية تكفي مدينة متكاملة

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة، عبد الفتاح مشاط، أن شعار المملكة هو صحة الإنسان أولاً، لذلك يجب أن تكون هناك متطلبات للحفاظ على صحة الحاج طوال رحلته.

#علنا | الدكتور عبد الفتاح مشاط – وكيل وزارة الحج والعمرة شعار المملكة صحة الإنسان أولاً، لذلك لا بد من وجود متطلبات للحفاظ على صحة الحاج طوال رحلته. # قناة_السعودية # سلام_آمن تضمين التغريدة pic.twitter.com/ZusIGjclKQ

– قناة سعودية (saudiatv) 26 يونيو 2022

وتابع مشاط، في تصريحات للقناة السعودية، أن عرفة كانت مغطاة بطاقة كهربائية بقدرة تكفي لمدينة متكاملة، وإذا تحدثنا عن منى فقد تم تطوير المعسكرات فيها إلى أقصى حد.

التطوير السكني

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة تم تطوير مساكن سكنية في منطقة منى بالإضافة إلى الحمامات. حيث تم تطوير 1000 طقم صحي وبذل جهد كبير لهذه التطورات.

وأشار إلى أن الحجاج يأتون من 180 دولة، والتباين في المستوى الصحي من دولة إلى أخرى يمكن أن يسيطر على الاشتراطات الصحية.