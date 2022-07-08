مشاعر الحجاج المنومين بعد نقلهم في قافلة طبية إلى عرفات

وأعرب أحد الحجاج النائمين عن سعادته الشديدة بتفاعل الفرق الطبية معه، بعد أن تم نقله في قافلة طبية من المدينة المنورة إلى مستوى عرفات لأداء مناسك الحج.

#فيديو | “علاج أنيق، وفي أسرع وقت ممكن، تم الاهتمام بمشاعر الحجاج النائمين بعد نقلهم في قافلة طبية من المدينة المنورة إلى عرفات العليا”. # سلام_آمن # هيئة الاذاعة والتلفزيون pic.twitter.com/NTAB4P2X6t

– هيئة الإذاعة والتلفزيون (SBAgovSA) 8 يوليو 2022

معالجة فائقة وعناية كبيرة.

قال الحاج “شاهدت معاملة أنيقة من الأطباء وعلاج أنيق من مساعدين، والمستشفى بشكل عام”. وأوضح “تعرضت لحادث انزلاق وأنا في طريقي للخروج من الغرفة، وتم نقلي إلى المستشفى، حيث تم إجراء الفحوصات السريعة اللازمة للأطباء ليجدوا أنني مصاب بكسر”.

وأشار إلى أنه بعد الإسعافات الأولية تبين أنه بحاجة لعملية جراحية وحدد الأطباء موعدًا له في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تلقى خلال علاجه اهتمامًا كبيرًا من جميع الكوادر الطبية والطاقم بالمستشفى.

جهد الفرق الطبية

وصلت قافلة الحجاج النائمين القادمين من المدينة المنورة إلى عرفات، للسماح للحجاج بأداء مناسك الحج، وسط رعاية مكثفة ومتكاملة من الفرق الطبية.

مع غروب شمس أمس الخميس، انطلقت مسيرة صعود الحجاج إلى موقع حج عرفات، استعدادًا للوقوف على مستواهم الطاهر، في أفضل يوم تشرق فيه الشمس، لأداء الركن الأعظم من الحج، وهو يقف. على مستواه ومن فاته عرفات فاته الحج.