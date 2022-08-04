مشاعر من الذاكرة.. قيادات أمن الحج سنوات من العمل بعزيمة لا تتوانى

أصدر مركز الاتصال الحكومي مقطع فيديو يوثق عقودًا من العمل لقادة أمن الحج بتصميم متواصل.

لقد عهد قادة أمن الحج بذكريات طيبة إلى تفاصيل عملهم من الميدان في خدمة الحجاج منذ عقود.

بسنوات من العمل امتدت لعقود، وتصميم لا يتوقف ولا يتزعزع ؛ قادة أمن الحج في مشاعر الذاكرة والتفاصيل الميدانية. # التواصل_الحكومي pic.twitter.com/ph76wJmRPX

– الاتصال الحكومي (CGCSaudi) 4 أغسطس 2022

في خدمة الحجاج

وقال الفريق الركن سليمان العمر، مدير عام الدفاع المدني، إن أول عام دخل فيه الدفاع المدني شارك في موسم الحج، مضيفًا “تشرفت بخدمة حجاج بيت الله الحرام لمدة 44 عامًا”.

وقال الفريق الركن محمد البسامي مدير عام الأمن العام ورئيس لجنة أمن الحج وقائد قوى أمن الحج كنت من المتميزين في الجامعة وكنت أمارس المرحلة الأولى من القيادة في حياتي.، وبدأت حياتي في خدمة ضيوف الرحمن من الميدان “.

تصميم قاس

وقال الفريق الركن سليمان اليحيى مدير عام الجوازات “يجب أن تكون إنساناً وقائداً ميدانياً .. كيف يجري ذلك في الميدان.

وأضاف اليحيى أنه خدم موسم الحج لمدة 35 عاما، وعمل في غرفة عمليات الحج المشتركة قرابة 25 عاما.

وقال الفريق سعيد القحطاني، نائب وزير الداخلية لشؤون العمليات، إن هدف وزارة الداخلية هو أن يبدأ جميع موظفيها أعمالهم من خلال المشاركة في الحج.