مشاعل الشحي تتهم أحمد خميس بالخيانة تحت تأثير المخدر والأخير يسخر منها

تعرض الصحفِيْ الإماراتي أحمد خميس وزوجته الفاشية مشاعل الشحي لانتقادات بعد أن نشر أحمد مقاطع فِيْديو لزوجته أثناء تخديرها بعد خضوعها لعملية جراحية.

شارك خميس عدة مقاطع لنفسه مع مشاعل عبر حسابه على سناب شات، وضحك أحمد خميس أثناء تصويره وعلق، “عَنّْدما تتأثر بتأثير ping، ستفاجأ أن لدي صور”.

خلال المقاطع، بدت مشاعل متعبة للغاية وسألت زوجها إذا كانت تبدو جميلة فِيْ الصورة، بينما أكد لها أنها “جميلة وتضع مرشحًا على وجهها”.

وعلقت مشاعل الشحي وهِيْ تبكي “الفلتر ليس حلو. أنا أكرهك لخيانتك لي”، لكن أحمد خميس ظل يضحك معها ويمزح معها، معلقة “أنا أمزح معك من بالضبط، مشاعل هدية. “

وحاول أحمد خميس طمأنة الشحي بأنه موهُوم من تأثير “التخدير” نافِيْاً خيانته.

ولم يكشف الشاب الإماراتي عَنّْ تفاصيل العملية التي أجرتها زوجته مشاعل الشحي، وما إذا كانت تتعلق بمشكلة العمود الفقري.

وحظيت مقاطع الفِيْديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمهم البعض بتعمد تمثيل المشهد، والمبالغة من جانب مشاعل، ولم يعتبرها مقطعًا تلقائيًا على الإطلاق.

وانتقد آخرون أحمد خميس لتصويره زوجته فِيْ هذا المنصب.

بينما طالب آخرون بسلامته والشفاء العاجل له.

و قبل؛ خضعت مشاعل الشحي لعملية جراحية فِيْ الظهر بعد إصابتها بنزيف فِيْ العمود الفقري.

بعد تعافِيْها وخروجها من المستشفى، كشفت الشحي تفاصيل أزمتها الصحية وما تعرضت له.

وقالت الشحي “شعرت بأوجاع فِيْ صدرها وكأنها تعاني من ذبحة صدرية وألم فِيْ الظهر، ثم لم تستطع الشعور بقدميها تمامًا، فتم نقلها إلَّى مستشفى فِيْ دبي، لإجراء تحاليل الدم التي كشفت عَنّْها”. وجود جلطة فِيْها.

وأوضح أنه بالأشعة تم التحقق من عدم إصابته بجلطة دماغية، لكن هناك علامات على ذلك، مشيرا إلَّى أن الطبيب نصحه بأخذ الاحتياطات ؛ أن تكون شابا.

وأشار الشحي إلَّى أنه عانى من الألم لمدة أسبوعين، تناول خلالها فقط المسكنات، لكن الألم زاد، فتكررت الأشعة على منطقة الظهر لتوضيح الأمر، واتضح أنه كان ينزف فِيْ الدم. . ، وبتدخل سريع انتهى الأمر.

وكشف أنه أصر على كتابة وصيته بعد أن أخبره الأطباء أنه سيخضع لعملية جراحية دقيقة فِيْ الظهر.