مشاكل سلاسل الإمدادات.. “أقلمة” الموردين خيار بديل أمام الشركات الكبرى

يستمر تأثير نقص الإمدادات وعدم اليقين الجيوسياسي والانكَمْاش الاقتصادي بشكل كبير على جميع مستويات ومراحل سلسلة التوريد.

يشجع عدم اليقين بشأن خيارات العرض واحتياجات الطلب غير المستقرة العديد من الشركات على التفكير فِيْ إعادة التوريد، مما يعَنّْي إعادة البحث عَنّْ موردين محتملين آخرين.

وتهدف أيضًا إلَّى إعادة المصانع للعمل فِيْ الوطن الأم، على سبيل المثال، بالنسبة لشركة Apple للتغلب على أزمة التوريد فِيْ الصين، فقد تضطر إلَّى إغلاق مصنعها وفتح مصنع آخر فِيْ إحدى الولايات أو فِيْ دولة مجاورة، مثل كوستاريكا، على سبيل المثال.

وفقًا لدراسة حديثة أجراها معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، حولت 40٪ من المؤسسات فِيْ المملكة المتحدة موردًا دوليًا واحدًا على الأقل إلَّى بديل محلي فِيْ العام الماضي.

مع وجود ما يقرب من ثلث (31 بالمائة) من فرق المشتريات تحت ضغط الرؤساء التنفِيْذيين لتأمين مصادر موثوقة، أصبح التحول من النقل إلَّى الخارج إلَّى توفِيْر الموارد محليًا معترف به على نطاق واسع باعتباره استراتيجية أساسية لإدارة مخاطر سلسلة التوريد.

مورد محلي بديل

من بين الشركات البريطانية التي تحولت بالفعل إلَّى مورد محلي بديل، قال 70٪ من مديري سلسلة التوريد أن الموردين المحليين أكثر موثوقية، وأشار 59٪ إلَّى أن أوقات التسليم الأقصر هِيْ السبب الرئيسي للمبادلة.

علق المستهلكون والشركات على حد سواء على جعل سلعهم تتكون من منتجات من جميع أنحاء العالم، لكن اضطراب سلسلة التوريد العالمية يعَنّْي أننا يمكن أن نرى المزيد من سلع “صنع فِيْ بريطانيا” حيث تتطلع الشركات البريطانية إلَّى الوطن.

غالبًا ما تكون المنتجات البريطانية أغلى ثمناً، ولكن بالنسبة لمديري سلسلة التوريد، فإن المنتج الأغلى هُو المنتج الذي لا يصل إلَّى السوق أبدًا بسبب مشاكل التوريد.

استخدام شركاء محليين يعَنّْي أن البضائع لديها مسافات سفر أقصر، ولا يوجد خطر حدوث اضطراب فِيْ ميناء على الجانب الآخر من العالم، والميزة الإضافِيْة لتقليل الروتين والإجراءات الجمركية وإمكانية الحد من التلوث الناجم عَنّْ النقل.

نحن نشهد المزيد من الاستراتيجيات متعددة المصادر حيث يتطلع المشترون إلَّى تقليل اعتمادهم على موردين فرديين موثوق بهم يومًا ما.

هذه السياسات والممارسات هِيْ أحد أشكال مناهضة الليبرالية والعولمة، وهِيْ أقرب إلَّى التكتل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يشير إلَّى أن العولمة والانفتاح على الأسواق العالمية قد صاحبتهما العديد من السلبيات، بما فِيْ ذلك سلاسل التوريد.

أفريقيا فِيْ المشهد

إعادة التوريد ليست مجرد اتجاه فِيْ المملكة المتحدة أو فِيْ دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا أو الهند، ففِيْ الأشهر الـ 12 الماضية، تحول 66٪ من مديري سلاسل التوريد إلَّى جنوب إفريقيا، و 58٪ فِيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 62٪ فِيْ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الشركاء الدوليين إلَّى الموردين المحليين.

مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، تبحث العديد من الشركات الأوروبية أيضًا عَنّْ موردين محليين جدد وموثوقين.

كشفت دراسة CIPS أن ما يقرب من 70 ٪ من مديري سلسلة التوريد فِيْ المملكة المتحدة يرغبون فِيْ تجنب العمل مع الشركاء الروس فِيْ المستقبل. حتى 22٪ قالوا إن تحولهم إلَّى إعادة التوطين كان الدافع الأساسي وراء الصراع.

تعَنّْي مشاكل العرض العالمي الحالية أن الاتجاه المعاد تشكيله هُو نتيجة للحاجة الفورية للأمن والاستقرار. ولكن عَنّْدما تبدأ التجارة العالمية فِيْ الاستقرار، سيحتاج الموردون البريطانيون إلَّى الحفاظ على قدرتهم التنافسية من حيث الجودة والتسعير لإبقاء شركاء جدد على متنها.

ستخلق إعادة التوريد بلا شك فرصًا جديدة للشركات والموردين المحليين، لكنهم بحاجة إلَّى الحرص على الحفاظ على الزخم إذا أرادوا ضمان النجاح على المدى الطويل.