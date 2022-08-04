مشاهدة فيلم ابو صدام 2022 اون لاين HD كامل، يعتبر فيلم ابو صدام من الأفلام المصرية التي تم إصدارها الفترة الأخيرة ، حيث استطاع الفيلم الحصول على نسبة كبيرة من المشاهدات، وتدور أحداث فيلم ابو صدام، سائق تريلا ثم يتم تكليفه بمهمة صعبة بنقل احدى الشاحنات على الطريق الساحل الشمالي، ثم يفقد السيطرة ، ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم، وسنتطرق الى مشاهدة فيلم ابو صدام اون لاين HD كامل .

فيلم ابو صدام 2022 اون لاين

يعتبر فيلم ابو صدام من الافلام المصرية، والتي تم إصدارها من قبل للمخرج ناجين خان، حيث أخرج العديد من الأعمال الفنية، والتي حققت نسبة واسعة جدا من المشاهدات، شارك في الفيلم عدد كبير من الممثلين المصريين ومن أبرزهم الفنان محمد دحدوح والذي كان لهم أثر كبير في مجال العمل الفني، وتدور قصة فيلم ابو صدام، سائق مقطورة متمرس مكلف بنقل إحدى الشحنات على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل استمر لسنوات ، وأثناء محاولته إنجاز مهمته على أكمل وجه ، يتعرض لموقف يوقف الأمور عنك. مراقبة.

أبطال فيلم ابو صدام

شارك في فيلم ابو صدام العديد من الممثلين المصريين الكبار، حيث قدموا العديد من الأدوار المتميزة ، ومن أبرز أبطال فيلم ابو صدام:

محمد ممدوح

علي قاسم

يوسف قمر

أمير أدهم

خالد رزق

سيد رجب

أحمد داش

علي الطيب

مشاهدة فيلم ابو صدام 2022 اون لاين

شاهد عدد كبير من متابعين الدراما المصرية فيلم أبو صدام، من كافة أنحاء الوطن العربي، حيث هناك الكثير من الأحداث الرائعة والجذابة، والتي جذبت الكثير من الأشخاص حول الفيلم، أدى ذلك الى شهرة الفيلم على مدى طويل جدا، وفي الآونة الأخيرة زادت الكثير من التساؤلات حول مشاهدة فيلم ابو صدام 2022 اون لاين، بجودة عالية.

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