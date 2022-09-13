مشاهدة فيلم Atonement مترجم، فيلم Atonement هو من افضل الافلام التي ظهرت في عام 2007، وهو فيلم دراما ورومانسي وحربي، تم اخراج الفيلم من المخرج الكبير جو رايت تحت سيناريو كريستوفسس هامبتون، ويدور الفيلم حول قصه الجريمة وعواقبها على مده سته عقود، ذلك بدايه من الثلاثينيات من القرن العشرين، تم اصدار الفيلم في عام 2007 في المملكة البريطانية المتحدة واخرج الفيلم Atonement المخرج جو رايت، والفه ايان مات ايوان، واخذ الفيلم عن فيلم كفاره، وتم انتاج الفيلم في بريطانيا وفرنسا، وترشح الفيلم للعديد من الجوائز المهمة لأفضل موسيقى تصويريه.

قصة فيلم Atonement

يعتبر فيلم Atonement من افضل الافلام التي انتجت في عام 2007 لأفلام الغموض والرومانسية والدراما، حصل الفيلم على العديد من الجوائز، حصل على افضل موسيقى تصويريه وجوائز الاوسكار الثمانين، وتم ترشيح الفيلم للعديد من الجوائز الاخرى يشمل الفيلم Atonement على افضل انتاج وافضل اخراج وافضل سيناريو وحصل على ترشيح العديد من الجوائز مثل الجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم.

مشاهدة فيلم Atonement كامل مترجم

لمشاهده فيلم فلان قم بالدخول الى هذا الرابط الذي يتيح مشاهده الفيلم بجودات متعدده والذي من خلاله سيقوم الشخص بالضغط على ايقونه المشاهدة لمشاهده الفيلم بشكل مباشر، الموقع يتيح تحميل الفيلم Atonement بشكل مباشر عبر الروابط التي ادرجها اسفل الفيلم، هذا وقد وفرت العديد من الجودات المهمه منها جوده 1080 وجوده 720 فل اتش دي لمشاهده الفيلم والاستمتاع به ادخل هنا.

تحميل فيلم Atonement مترجم

لتحميل فيلم فلان قم الدخول الى هذا الرابط من خلاله تم اتاحة الفيلم بالجودات المتعددة للتحميل، ومنها جوده 1080 فل اتش دي وجوده فور كي، وجوده 720 بجوده 480 وجوده 360 وجوده 240 كل هذا متاح عبر رابط الفيلم Atonement الذي يتم ادراجه في هذا الموضوع من خلال التحميل سيتم مشاهده الفيلم عبر الجهاز الخاص بك بسهوله كبيره.

احداث فيلم Atonement

فيلم Atonement من ضمن افلام الرومانسية والحربية وافلامها المقتبسة من الروايات ، وتدور احداث الفيلم في الحرب العالميه الثانيه وذلك اثر انسحاب دونكريك، تم تصوير الفيلم في السابع من ديسمبر لعام 2007 في الولايات المتحدة الأمريكية ومدة عرض الفيلم هي 123 دقيقة، يحمل اللغة الانجليزية والفرنسية.

حصل هذا الفيلم Atonement على جائزه الاوسكار لافضل موسيقى في عام 2006 ومخرج الفيلم Atonement صور جو رايت، ويدور السيناريو حول مؤلفه كريستوفر هامبتون، وبطوله الفيلم حققها جيمس ماكفوري وكيرا نايتلي وكان مصمم الازياء في الفيلم Atonement جاكلين دوران من تصميم وتصوير سياموس ميك جارفه تم انتاج الفيلم من الشركه المنتجه استوديو كنال وريلان تي في ميديا.