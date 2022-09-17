مشاهدة فيلم battle for sevastopol 2015 كامل مترجم ايجي بست، فيلم الكفاح من أجل سيفاستوبول battle for sevastopol 2015 هو من الأفلام الروسية الشيقة ،وهو فيلم درامي من انتاج شركة روسية وفي ذات الوقت اوكراني تم انتاج فيلم من أجل سايفون بول فيلم المعركه لعام 2015 ويدور أحداثها حول الإثارة للقناصة السوفيتية الشهيرة لوم لودميلا بافيلتشينكو.

فيلم battle for sevastopol 2015

هو فيلم روسي حربي ودرامي تم انتاجه في سوريا عام 2015 ويروي قصه هذا الفيلم حول القناصه السوفيتيه لودميلا بافلتينينكو، وهي طالبة جمعية انضمت الى الجيش الاحمر خلال الاشتياح الالماني للاتحاد السوفيتي وهي من اكثر القناصين فتكا في الحرب الثانيه وحصلت على رصيد 690، وتم انتاج الفيلم الثاني عام 2015 وتم عرضه في مهرجان بكين السينمائي.

ابطال فيلم battle for sevastopol 2015

فيلم battle for sevastopol 2015 هو من الأفلام الحربية الرائعة فقد انتشر على مستوى العالم وحققه ارباح طائله ويدور حول القناص الفتاكة في الحرب العالمية الثانية والفيلم من بطولة الممثلة الروسية يوليان بيريسيلد، والتي مثلت لودميلا بافيلتشينكو، وحصلت على أفضل جائزه كممثله في مهرجان كان السينمائي في روسيا، واحداث الفيلم هي احداث رائعة تتمحور حول حييه الحرب عندما كانت المانيا قد احتلت الاتحاد السوفيتي.

قصه فيلم battle for sevastopol 2015

بهد الاجتياح الالماني للاتحاد السوفيتي اصبحت الطالبه الجامعيه لدميلا بافليتشنيكو من افضل المقاتلات في فرقه السلاح 25 وقد حاربت في معركه سيفي استوبال، وتمكنت من اقتباس 309 الماني وتم بعثها الى الولايات المتحده دعم الاتحاد السوفيتي الرئيس الامريكي روز فيليت وتصبح صديقة مقربه من زوجه الرئيس ويتحدث الفيلم عن عمليه القنص التي تقوم بها لود ميل بافيلاتشينيكو، ويصور الفيلم الصعوبات النفسيه التي تواجه المحاربين في الحرب واسلوب وحبك درامية عالية هي وزميلتها في الحرب.

مشاهدة فيلم battle for sevastopol 2015 كامل مترجم ايجي بست

بدا إنتاج الفيلم في عام 2012 وانتهى المخرج من تدقيق وفحص الفيلم لحياة لود ميل وواجه صاحبات في الإنتاج بسبب الأزمات السياسية بين أوكرانيا وروسيا وانتهى الإنتاج في عام 2015 وتم عرض الفيلم باللغة الروسية والأوكرانية ومده عرض الفيلم 110 دقيقة، واللغة الأصلية للفيلم هي الروسية والأوكرانية والإنجليزية وكانت ميزانية الفيلم هي خمسة ملايين دولار امريكي وإيراداته 8 ملايين دولار امريكي، ويمكن مشاهدة الفيلم من هنا.

الفيلم الدرامي battle for sevastopol 2015هو من الافلام الشيقة التي انتشرت بشكل واسع في انحاء العالم فتم انتاجه في روسيا واوكرانيا ومده عرضه هو 115 دقيقة وانتشر بصوره واسعة عبر القنوات الاوروبيه والعربية.