مشاهدة فيلم Believe Me The Abduction of Lisa McVey مترجم، فيلم Believe Me هو فيلم كندي امريكي تم انتاجه في عام 2018 ، Believe Me فيلم تدور احداثه حول البطلة ليزا وتم عرض هذا الفيلم على شبكة لايف تايم لاول مرة في الولايات المتحدة الامريكية وعلى قناة شو كيس الكندية، بطولة الفيلم للفنانه دوغلاس وروسيس ساندر لاند، اخرج الفيلم الفنان جيم دونفان من توزيع شبكة لايف تايم ونتفلكس، وخلال هذا المقال سنتحدث عن أحداث الفيلم ونرفق لكم رابط المشاهدة.

قصة فيلم Believe Me

تدور احداث قصة فيلم Believe Me حول كان يو دوغلاس البالغ من العمر 17 عاما والتي تعيش مع جدتها وصديق جدتها موريس في فلوريدا حيث يعتدي موريوس على ليزا وتتجاهل جدتها هذا الأمر العظيم وفي ليلة ما في طريق عودة ليزا من المنزل اختطفها بوبي جو لونغ و اغتصبها في سيارته، حيث تختفي ليزا وتفترض جدتها بانها هربت منها.

جوائز فيلم believe me

فازا فيلم بليف مي على العديد من الجوائز العالمية وجوائز الاوسكار وجوائز محاربي السينما الكندية وجوائز الشاشة الكندية، وفي 2022 فاز رسيف سندرلاند بجائزة افضل ممثل مساعد. وايضًا وجائزة افضل اخراج فيلم تلفزيوني وجائزة افضل مصور درامالساشا موريت وجائزة في عام 2019 من نقابة المخرجين لتميز الفيلم بأنه أفضل الافلام هذا العام.

كان لفيلم Believe Me صدى واسع في الشاشة الامريكية الكندية لما لاقاه من متابعة ومشاهدة كبيرة جدًا، حيث فيلم Believe Me تم اصداره لعام 2022م بإخراج خرافي وتمثيل أكثر من رائع من ثُلة كبيرة من الفنانين الذين قاموا بالأدوار بشكل رائع.