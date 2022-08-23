مشاهدة فيلم Black Adam 2022 مترجم اون لاين، فيلم Dark Adam هو فيلم أمريكي خارق قادم في ضوء شخصية دي سي كوميكس التي تحمل الاسم المكافئ وهذا الفيلم من تنسيق جاومي كوليت سيرا والنجوم دواين جونسون ونوح سينتينيو وألديس هودج وسارة شاهي وبيرس بروسنان حيث من المقرر أن يتم تسليم الفيلم في الولايات المتحدة في 29 يوليو 2022.

إعلان فيلم Black Adam 2022 مترجم

يبحث الكثير عن موعد نزول فيلم Black Adam عن ديوان جونسون وهو أحدث بطل ذي سي، وداوين جونسون وهو بطل الذي لا يشبه دور أي فيلم آخر وقد أصدرت شركة دي سي إعلانا هاما لمده دقيقتين ينشر بطولة الأسطورة هوليود وكذلك المصارعة باعتباره البطل الرئيسي لهذا الفيلم.

موعد نزول فيلم Black Adam 2022 مترجم

من المقرر أن يتم عرض فيلم Black Adam في 21 أكتوبر 2022 أو ما يقارب منتصف شهر أكتوبر، حيث يكشف تاريخ نشر فيلم Black Adam في فيلم عن دواين جونسون باعتباره أسطورة العاصمة الجديدة دواين جونسون وقد أعرب عن أن آدم الأسود ليس طبيعيًا بالنسبة لبعض الوظائف الأخرى التي لعبها سابقًا.

مشاهدة فيلم Black Adam 2022 مترجم اون لاين

خلال الإعلان التي تم نشره تبين في الأرض أن المحارب بلاك آدم الذي يبلغ من العمر حوالي 5000 عام حيث إنه ولد من جديد في العالم وبقوة خارقة، ولديه قدرة على الطيران وقد كان يظهر في المقطع الدعائي الفيلم أبلاك آدم وهو يصطدم بطائرة ويمسك بصاروخ وهو ينفجر، والماضي لا نحو هذا الموضوع أن سيواجه آدم الأسود وينقطع المقطع الدائري ليعطي للمتابعين التشويق والإثارة حيث يمكنك مشاهدة فيلم Black Adam 2022 مترجم اون لاين من هنا.

قصة فيلم Black Adam 2022

يكشف فيلم بلاك آدم عن خلفية وهي قصة بلاك آدم الذي كان يؤمن بالأيام عبد وقد خرج من القبر إلى سجن وقد تم سجله إلى حوالي 5000 عام وكذلك إلى رؤية جونسون باعتباره أبرز المشاهدين وهؤلاء الشخصيات في الفيلم

تم نشر يوم الأربعاء 8 يونيو 2022 ، مقطعًا دعائيًا مدته دقيقتان ، والذي يظهر أسطورة هوليوود والمصارعة كأسطورة مميزة ،بقدرات إلهية ، لذا على الراغبين متابعة فيلم Black Adam 2022 الضغط على الرابط أعلاه.