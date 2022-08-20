مشاهدة فيلم immortals 2011 مترجم بجودة 720p مشاهدة اون لاين مباشرة وتحميل مباشر، فيلم immortals هو فيلم خيالي علمي من اخراج الفنان القدير تارسينغ وبطوله الفنان القدير كفيل هنري، استند الفيلم الى وجود اساطير يونانية ومحاربين يونانيين يحاربون ضد جبابره من المسجونين حيث تدور احداث الفيلم في السجن، حيث احداث الفيلم دارت حول اختيار محارب يوناني وهو فزيوس من قبل الاله زيوس حتى يقوم بمعركه ضد الجيش الكبير الجرار الذي يقود الحرب على البشرية كاملة.

احداث فيلم immortals 2011

هذا الفيلم شهد الجيش الجرار بقيادة هيرون الذي يعيث فسادًا وتدميرا في كل اليونان حتى يتم الوصول الى السلاح الفتاك الذي له القدرة على القضاء على كافة البشر على وجه الأرض، تم اخراج الفيلم من المخرج الكبير سينغ تحت تأليف شارلي، يضم الفيلم العديد من النجوم الكبار ومنهم (ستيفن دور وجوزيف مرجان وجون هارت وهيكي ماوس) حيث يقوم الاله زيوس باختيار المحارب الكبير الشجاع الخالد فيزيوس لكي يقوم بقياده المعركة الفاصلة ضد هبريون وجيشه الجرار حيث يتم اعلان الحرب على البشرية كامله الحرب ضد هذا الجيش ليمنعه من الوصول الى السلاح الفتاك الذي سيبيض البشرية.

مشاهدة فيلم immortals 2011 مترجم بجودة 720p

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مشاهدة فيلم immortals 2011 مترجم بجودة 720p مشاهدة اون لاين مباشرة وتحميل مباشر

تم تصنيف الفيلم من نوع خيال ودراما وحركة، تاريخ عرض الفيلم في ال 21 من شهر ديسمبر لعام 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يضم الفيلم اللغتين الإنجليزية واليونانية، وانتج الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو بالجودة الملونة ويدعم جودات عالية جدا منها 1080 hd.

في السنه الأولى من عرض في عام 2012 تم بيع ما يقار خمسة وثلاثين ألف تذكرة في مصر عبر السينما المصرية، بالإضافة الى العديد من دول العالم التي اشترت الفيلم لشهرته الواسعة وتنوعه الدرامي الممتاز.