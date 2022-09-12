مشاهدة قناة المملكة بث مباشر Almamlaka TV Live ، تقدم قناه المملكة العديد من البرامج المهمة والأخبار الحصرية واليوميه فهي قناه اردنيه تهتم بالشارع الاردني وكل ما يجري فيه، وتقدم أيضا العديد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات و تعتبر قناه البلد هي قناه أردنية من نوع اخباري، ومقرر الرئيسي في عمان، يملك القناه مؤسس الاذاعه والتلفزيون الاردني مع مدير القناه هو دانا الصياغ، تم تأسيس قناه المملكة في العاشر من يوليو 2015.

البث المباشر قناة المملكة

للبحث عن البث المباشر لقناه المملكة الأردنية التوجه الى الرابط التالي الذي من خلاله سيتم ادراج البث المباشر لقناه المملكة الاردنيه التي تقدم العديد من البرامج المهمه للافراد في المملكه الاردنيه الهاشمية، وتقدم العديد من النشرات الصباحيه ونشرات الطقس وغيرها من الامور التي تتعلق بالشارع العربي والاردني على وجه الخصوص، ولمشاهدة القناه ادخل الى الرابط التالي لقناة المملكة الاردنية.

قناة المملكة بث مباشر

مشاهده قناه المملكة بالبث المباشر على الإنترنت، توجه الى رابط القناه المباشر الذي من خلاله تتم إذاعة قناه المملكه الاردنيه، تهتم قناه المملكه الاردنيه بالعديد من البرامج التلفزيونية والنشارات الإخبارية على وجه الخصوص، هذا وتقدم قناه المملكه الكثير من البرامج المهمه كبرنامج الطقس الصباحي كل يوم الذي يقدم نشرات الطقس الاخباريه وتقلبات المناخ وغيرها من الامور المتعلقة بمناخ المملكة الأردنية ومناخ العرب بشكل عام.

برامج قناة المملكة

نتقدم قناة المملكة العديد من البرامج الاخبارية المهمة على القناة، وتعتمد قناة المملكة على برامج البث المباشر التي تذاع على فترات متقطعة ومن اهم البرامج التي تقدمها قناة المملكة برنامج اعادة الكتابة وبرنامج اعادة صوت المملكة وبرنامج صباح المملكة، مثل هذه البرامج تقدم الكثير من الأمور التي تتعلق بالمملكة العربية الاردنية، هذا وتقدم المملكة العديد من البرامج الأخرى التي تتعلق بالنشرات الاخبارية ومن اهم البرامج التي تقدمها قناة المملكة ما يلي:

إعادة الأحد الاقتصادي.

إعادة صوت المملكة.

صباح المملكة.

إعادة الأحد الاقتصادي.

نشرة الأخبار.

إعادة صوت المملكة.

نشرة الأخبار.

إعادة الأحد الاقتصادي.

نشرة الأخبار الرئيسية.

نشرة الاقتصاد.

برنامج الحياة فقه.

السادسة.

وثائقي.

[email protected]

بداية القصة.

الكابتن.

العاشرة مع طارق.

صوت المملكة.

نشرة الأخبار.

كل هذه البرامج التي تقدمها قناة المملكة هي من البرامج المهمة والتي تهتم بالأمور المتعلقة بالأفراد الأردنيين وبرامج تقدم من خلال البث المباشر اليومي على قناة المملكة.