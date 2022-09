مشاهدة و تحميل فيلم the vault ، يدور The Vault حول مهمة فريق من الأشرار المتفانين لأخذ ثروة من الخزائن الأكثر أمانًا في العالم داخل بنك إسباني حيث اكتشف عالم ما قبل التاريخ البحري والتر مورلاند ثروة تتكون من عملات ذهبية من القرن السابع عشر وموارد من وسيلة نقل غارقة مهما كان الأمر ، فإن الحكومة الإسبانية تستولي عليه .

فيلم the vault

يفتقر فيلم the vault إلى عنصر رائع والتوتر الذي يذهل المراقب تمامًا ، بالإضافة إلى تصوير بعض الأعمال المثيرة المنهكة ، مثل الكشف عن الحقائق في وقت متأخر من المجموعة والاحتفاظ بالبيانات ، ولكن هذه الخيارات ليست بشكل عام كل شيء باستثناء غير عادية والعديد منها لديه ظهرت في أفلام Heists مثل Mission Unthinkable و Sea Eleven و Cash Heist ، ولم يتم التحقيق في العديد من طبقات القصة حيث قام الكتاب بتوحيد مشهد حيث تم عمل نسخة كأس العالم FIFA 2010 الأخيرة لمساعدة الشخصيات واستخدامها كمقاطعة في سرقتها ، ومع الأخذ في الاعتبار أن هذا يعد امتدادًا غير طبيعي للفيلم بأكمله.

قصة فيلم the vault

حيث تم العثور على الكنز في مجرى مائي يقع تحت منطقتهم ، يحاول والتر أن يجادل ولكن لا حول له ولا قوة وتمسك السلطة العامة بالثروة داخل قبو في أكثر المناطق أمانًا في بنك إسبانيا،وفي خطط البناء وشاشات الكمبيوتر الشخصي ، يقوم والتر وأفراد فريقه المقربون بفعل ما يفعلونه ويختلطون مع بعضهم البعض في أي وقت مناسب ، كثيرًا ما يبحث عنه غوستافو (خوسيه كورونادو) ، وهو مسؤول أمني سابق ، لاستعادة كنزه الذي يستحقه حيث كوّن مجموعة لاقتحام المخبأ، وهذه بالتأكيد ليست خطة محمية بشكل طبيعي ، حيث تعمل الخزنة مع مكون يتم تحميله بالماء عندما يدخله شخص ما ولا يفتح حتى يختنق الفرد بالداخل تمامًا أو يمر لكسر النظام.

بمساعدة Thom ، يمكن لـ Walter ومجموعته اقتحام القبو والعناية بالأعمال ، لكن العمل ليس طبيعيًا لأسباب غير معروفة ، فهناك العديد من الانحناءات المثيرة في الطريق ، وفي ذات السياق يشعر والتر ومجموعته بالذهول للعثور على بقعة الوفرة المغطاة تحت بنك لندن ، والتي ستكون محور تركيزهم التالي ، حيث أن هناك استمرارًا للفيلم الذي سيتبع السرقة.

منتج فيلم the vault

دان بوش هو كاتب سيناريو أمريكي ورئيس ومدقق لغوي وصانع معروف وانتج فيلم The Sign و The Remaking of William Zero و The Vault و The Dull Red ، ركز دان على السرد وصناعة الأفلام طوال حياته في روح DYI ، وصنع الأفلام بالمعنى الحقيقي منذ المدرسة الابتدائية وسنواته في التركيز على كل جزء من التخصص افتراضيًا ، ويمكن تحميل فيلم فيلم the vault من هنا.

يعتبر فيلم the vault من الأفلام الشيقة التي يعتمد على نوع بسيط من الإثارة حيث إنه يتابعه عدد كبير من العالم وله طابع مثير في الإنتاج والدراما.