مشاهد تاريخية نادرة لرحلة الحجاج إلى مكة قبل 87 عاماً 

أظهر مقطع فيديو نادر مشاهد تاريخية لحجاج يصلون مكة ويؤدون مناسكهم خلال موسم الحج قبل 87 عاما.

فيديو نادر جدا وعالي الجودة لموسم الحج من 1356 هـ – 1938 م .. قبل 87 عاما .. يظهر الحجاج مشيا على الأقدام، ومن جاء من بلادهم على الإبل ومن أتى بالسيارات .. 4 ونصف الدقيقة التي يتوقف فيها التعبير لتجعل العين تستمتع بالمشاهد التاريخية.pic.twitter.com/13g6OTnN6X

– حكايات من التاريخ (@ Ksa9ss) 2 يوليو 2022

الحج إلى مكة

في الفيديو الذي نشره حساب “حكايات التاريخ” على تويتر، ظهر عدد من ضيوف الرحمن في طريقهم إلى مكة المكرمة سيرًا على الأقدام وعلى الإبل، وبعضهم على متن المركبات، عام 1356 هـ. الموافق 1938 م.

يمر الفيديو مع التعليق الصوتي بمراحل أداء الحجاج للمناسك، بدءاً من وصول الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والتوقف عند عرفات، والنفرة إلى منطقة مزدلفة، ثم إلى منى و. رمي الجمرات حتى نهاية مناسك الحج.