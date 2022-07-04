مشاهد تاريخية نادرة للمشاعر المقدسة قبل 62 عامًا

أظهر مقطع فيديو نادر مشاهد تاريخية من المشاعر المقدسة خلال موسم الحج قبل 62 عامًا.

فيديو نادر وعالي الجودة لـ (المشاعر المقدسة … قبل 62 سنة) تم تصويره خلال موسم حج عام 1380 هـ – 1960 م .. تصوير – مهمة الحج الهندية 🇮🇳 الجزء الثالث والأخير الفيديو هو حوالي 10 دقائق pic.twitter.com/PTI0hjdBXe

– حكايات من التاريخ (@ Ksa9ss) 3 يوليو 2022

ويوثق الفيديو الذي نشره حساب بعنوان “حكايات تاريخية” على تويتر الأماكن المقدسة التي صورتها بعثة الحج الهندية خلال موسم الحج عام 1380 هـ الموافق 1960 م.

جمال المشاعر المقدسة

الفيديو، الذي تبلغ مدته حوالي 10 دقائق، مع تعليق صوتي هندي، يستعرض المشاعر المقدسة واعتصام الحجاج في عرفات، ووفود الحجاج الذين أتوا لأداء المناسك، وكذلك التجمعات ذات التفكير المماثل. الناس في الجميع يصطفون للصلاة.

كما تضمن الفيديو معلومات عن غار حراء حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم في عزلة قبل بعثه القرآن على يد الملك جبرائيل.