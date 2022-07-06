مشاهد تاريخية نادرة لموسم الحج قبل 73 عامًا

أظهر مقطع فيديو نادر مشاهد تاريخية من موسم الحج قبل 73 عامًا، حيث توافد الحجاج على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء المناسك.

مقاطع مختلفة من موسم الحج لعام 1370 هـ – 1950 م 73 سنة من الآن الفيديو عالي الدقة ويظهر الملك سعود “رحمه الله”، وتفاصيل أردنا رؤيتها عند الوالدين و قال لهم الأجداد رحمهم الله .. pic.twitter.com/bNPSJuwv0B

– حكايات من التاريخ (@ Ksa9ss) 5 يوليو 2022

مشاهد تاريخية من رحلة الحج

يوثق الفيديو الذي نشره حساب تويتر “حكايات من التاريخ” جموع الحجاج الذين وصلوا مكة والمقدسات لأداء مناسك الحج، في عام 1370 هـ الموافق عام 1950 م، حيث ظهروا. أثناء رحلتهم الإيمانية على الأقدام وعلى الجمال، وغيرهم في المركبات.

وفي الفيديو، الذي تجاوز دقيقة ونصف، ظهر الملك سعود بن عبد العزيز في الفيديو جالسًا بجانب حاج ويتحدث معه.

كما استعرض الفيديو مقاطع من حجاج يلقون الجمرات، ينظرون إلى الحجر الأسود، ومقاطع عن تواجد الحجاج في جبل عرفات.