مشاهد ديميت أوزدمير الحميمية فِيْ “بيني وبين الدنيا” تثير جدلا بعد خطوبتها

أثار الفِيْديو الترويجي الأول لمسلسل “بين والعالم” بطولة الممثلة التركية الشهِيْرة ديميت أوزدمير وزميلتها بورا جولسوي، جدلاً بين الجمهُور بسبب المشاهد الجريئة التي جمعت بينهما.

تأتي هذه المشاهد بعد أيام من احتفال أوزدمير بخطوبتها على زميلها الممثل أوزهان كوتش، حيث تساءل العديد من المراقبين عَنّْ مكانة خطيبها فِيْ هذه اللقطات “الساخنة” التي جمعتها مع زميلتها بورا جولسوي.

كان ديميت أوزدمير وأوزان كوتش قد انفصلا من قبل بعد غيرة الأخير بعد رؤيتها فِيْ فِيْلم “Love Tactics” الذي عُرض على منصة “Netflix”، والذي علق عليه المتابعون بأن هذا القرار يمكن أن يتكرر ما لم يكن الثنائي قد فعل ذلك. متفق عليه. قبل أن تصبح ممثلة تركية تقوم بتصوير المسلسل ومشاهده الجريئة.

كانت عدة تقارير فنية مهتمة بالشأن الحالي لمشاهِيْر الأتراك قد ادعت مؤخرًا أن الفنانة هاندا أرشيل رفضت الدور بسبب جرأة مشاهده، لذلك تم اختيار ديميت أوزدمير كبديل.

احتفلت الفنانة التركية، مؤخرًا، بخطوبتها مع مواطنها الممثل أوزهان كوتش، فِيْ جو عائلي، وظهرت ديميت أوزدمير فِيْ مجموعة صور برفقة خطيبها وعائلاتهم، وغلبت عليهم أجواء من الفرح والسعادة.

ارتدت ديميت فستانًا ورديًا فاتحًا طويلًا ضيقًا للجلد مع خط رقبة مقصوص كشف ظهرها بالكامل، ورفعت شعرها حتى الأعلى، ووضعت مكياجًا خفِيْفًا للغاية، بينما ارتدى أوزان بدلة سوداء وبيضاء. ربطة عَنّْق سوداء وقميصًا أبيض معها فِيْ مظهر وصفه المتابعون بأنه وسيم. .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فِيْديو لدميت أوزدمير يظهر خطيبها أوزهان كوتش فِيْ منزل عائلتها وهُو يقدم قهُوتها خلال زيارة لخطوبتهما.

على الرغم من كل الصور التي نشرتها ديميت وخطيبها أوزان كوخ، إلا أنهما تبنيا صورة مماثلة عبر حسابهما بالأبيض والأسود على “إنستجرام”، وثقوا من خلاله رسميًا ارتباطهما باختيار تعليق مشابه يعبران عَنّْ حبهما. يوحد.

وعلقت ديميت على الصورة التي نشرتها مع أوزان “دائما فِيْ نفس الاتجاه، دائما مع الحب”.

من جهته، علق أوزهان على الصورة “وجهاً لوجه دائمًا، ودائمًا بالحب”.

يعيش كل من ديميت وأوزان معًا لفترة طويلة وانفصلا بعد العطلة فِيْ باريس، لكن سرعان ما عادوا معًا بعد أن اقترح أوزان على ديميت فِيْ 14 فبراير، حسبما ذكرت صحيفة حريت التركية اليومية فِيْ الوقت الذي اقترح فِيْه أوزان الزواج من ديميت. خلال حفل نظمته إيلا، بحضور الأقارب، التقطت آخر صورة لهم.