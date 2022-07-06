مشاهد من استقبال ضيوف الرحمن وتفويجهم بالمسجد الحرام

استمرت الإدارة العامة لتفويج ممثلة بإدارة التفسير لجماعة المؤمنين بالمسجد الحرام في استقبال المصلين خلال موسم حج 1444 م. ح- داخل المسجد الحرام وأرضياته وسقوفه وأقوابيه.

تفويج بكل سهولة

كما تم منح الإذن للمصليات المخصصة لهم، وإدارة حركتهم، والتأكد من تجهيز جميع الممرات الرئيسية والثانوية، ومتابعة دخولهم وخروجهم بكل سهولة ويسر.

أكد وكيل الرئيس العام لشؤون التعرّف وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن عدد المصليات التي وجه إليها 36 مصلى، وهي كالتالي مصليات دور المعمل (4)، الطابق الأول (9) مصليات، توسعة الطابق الأول (6) مصليات، أرضية التمديد، الأرض (4) مصليات، السرداب (4) مصليات، سقف (6) مصليات، سطح المساء أ (3) مصليات.

احرص على عدم الازدحام

حرصت الإدارة على تجنب الازدحام في المصليات وتوجيه الحجاج إلى مصليات التوسعة الثالثة ومصليات الباحات.

وأوضح خلف العتيبي مدير إدارة التجمع أن إدارة التجمع تحظى بدعم مستمر من رئيس عام شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس حيث تم دعم الدائرة من قبل كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا.