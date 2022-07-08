مشاهد من توافد الحجاج إلى عرفات

وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية حشود حجاج لعرفات لأداء الركن الأكبر من فريضة الحج وسط منظومة متكاملة من الصحة والأمن والخدمات.

فيديو | مشاهد من قطيع الحجاج الآن إلى مكان عرفاتيوم # ARAFFA # سلام_آمن #الإخبارية pic.twitter.com/IcgPCburfs

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

صعود الحجاج إلى عرفات

مع غروب شمس أمس الخميس، انطلقت مسيرة صعود الحجاج إلى موقع حج عرفات، استعدادًا للوقوف على مستواهم الطاهر، في أفضل يوم تشرق فيه الشمس، لأداء الركن الأعظم من الحج، وهو يقف. على مستواه ومن فاته عرفات فاته الحج.

فيديو | “يا إلهي! يوم # ARAFFA# سلام_آمن #الإخبارية pic.twitter.com/rvb5fkdLmL

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

وتم تجهيز 9500 حافلة لنقل 800 ألف حاج، وتخصيص 7 مسارات من منى إلى عرفات، وفق آلية بديلة حتى صباح الجمعة، فيما سيتم نقل 200 ألف معتمر، الذين سيصعدون عبر قطار المشاعر.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها لن تتسامح أو تتسامح مع أي نقص يؤثر على خدمة الحجاج، مشيرة إلى أن فرق التفتيش والفرق الميدانية بالوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومراقبة جودة الخدمات المقدمة. لهم، ويحضر بلا استثناء الاتصالات المقدمة.