مشاهد من سقوط الأمطار على الرياض

تشهد عدة مدن في منطقة الرياض، من بينها العاصمة، موجة من الأمطار الصيفية والرياح، نظرا لتوقعات برد في بعض المدن وسيول.

وتداول بعض المغردين مقاطع من سقوط الأمطار على مدينة الرياض. في خضم أخبار الإغاثة المفيدة.

والله الذي يرد الروح ولو كان غائبا إن كنتم محترفا.# مشهد #Riyadh_today 😴☔️ ​​.. اسكتوا وينكشف راعي الشغف pic.twitter.com/jGM5W3kc5B

– تنوش .. (@ nabwa_13) 31 يوليو 2022

كما بدا الجو ممطرًا، مع نشاط خفيف للريح، في بعض المدن.

#Riyadh_today قابله مطر ♥ ️ pic.twitter.com/Uqco8jjMD0

– سالم الاخم ✨ (@ salmx2) 31 يوليو 2022

ظهر قوس قزح في سماء الرياض. تتأثر بحالة الأمطار.

#Riyadh_todayصباح الخير والمطر pic.twitter.com/ARygCU6XnG

– مشعل بن عبدالله بن عون (ben_aon) 29 يوليو 2022

بدا المطر أكثر غزارة في بعض الأماكن. خاصة مع اشتداد حركة الريح.

#Riyadh_today pic.twitter.com/fLMnMwqO0I

– ابراهيم الطويل (HemaEltawil) 31 يوليو 2022

كما أثرت على سرعة حركة المرور نتيجة لتأثير ظروف الأمطار على الرؤية الأفقية.

صرخت ووقع الفرح على وجه الرياض.#Riyadh_todayالله يبارك. بركات الرحمة أيها الأصدقاء. الرياض🌧🌧 pic.twitter.com/IKZIgOcbyP

– (أم غيث) 🇸🇦 (@ 0rvmjcb1) 31 يوليو 2022

وأعرب مغردون عن سعادتهم بصوت المطر وهو ينزل على الطرقات مستمتعين بالجو.

#Riyadh_today “صوت المطر” pic.twitter.com/1NT2gfSXN4

– ♡ (@ Reham__1987) 31 يوليو 2022

كما تدفقت وديان طريق ضرما – الرياض السريع، متأثرة بالأمطار التي من المتوقع أن تستمر حتى وقت متأخر من الليل.

الآن نعيش مسار دارما 📍#مدينة الرياض اليوم / الأحد تاريخ 1/2/1444 صورة / حاوي البر#منخفض استوائي #Riyadh_today pic.twitter.com/UktQtK5Hn4

– فريق # طقس_المملكة 🇸🇦 (saudiweathergr) 31 يوليو 2022

وبدا المطر غزيرًا في حي النسيم.

متوسط ​​هطول الأمطار في # النسيم_الرياض اليوم هو الأحد 2 محرم 1444 هـ #Riyadh_today.. pic.twitter.com/BEezsTOdFu

– حي النسيم وشرق الرياض 🇸🇦 (lnaseem) 31 يوليو 2022

امطار وبَرَد وامطار غزيرة في الرياض حتى الساعة 10 مساءً.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لأمطار معتدلة مصحوبة ببرد وسيول ونشاط للرياح السطحية مما يتسبب في انخفاض منسوب الأمطار الأفقية. الرؤية.

والمتأثرين بالتنبيه السابق الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريمه، الرامة، شقراء، ضرما ومرات.

وستبقى حالة التأهب حتى الساعة العاشرة مساء الأحد.

الغبار والعواصف الرعدية

كما أشار المركز إلى تأثر بعض مدن الرياض بارتفاع الغبار والعواصف الرعدية ونشاط الرياح، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وستبقى حالة التأهب حتى الساعة العاشرة مساء الأحد.