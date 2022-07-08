مشاهد من مشعر مزدلفة حيث يبيت حجاج بيت الله الحرام

وأظهر مقطع فيديو مشاهد من شعار مزدلفة حيث يقضي الحجاج ليلتهم.

فيديو | عبر #snap_news..

مشاهد من منطقة مزدلفة حيث يقضي الحجاج ليلة بيت الله الحرام# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/F4yrAirLs1

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

التوجه إلى مزدلفة

بعد غروب الشمس في هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، بدأ الحجاج بالتوجه إلى مزدلفة المقدس وسط منظومة من الإجراءات الصحية والوقائية والخدمات المتكاملة التي أعدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين. على الحجاج أداء مناسكهم بسلام وأمان بعد أن أعطاهم الله الوقوف على عرفات العالي واجتياز الركن الأعظم من الحج.

تأخير الجمع بين المغرب والعشاء

بعد وصولهم إلى مزدلفة، يؤدي ضيوف الرحمن الجمع بين المغرب والعشاء، متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضون الليل في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد شروق الشمس. صلاة عيد الأضحى برمي الجمرات على جمرات العقبة وذبح الأضاحي.

والنفرة من عرفات إلى مزدلفة هي المرحلة الثالثة من تنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.