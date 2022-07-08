مشاهد نادرة لتوافد الحجاج على عرفات قبل 59 عامًا

أظهر مقطع فيديو نادر مشاهد تاريخية من موسم الحج قبل 59 عامًا، مع توافد الحجاج على مستوى عرفات.

فيديو قديم تم تصويره في اليوم الذي قابله فيه من عام 1384 هـ – 1964 م … قبل 59 سنة … يظهر فيه الملك فيصل رحمه الله كحاج في تلك السنة …pic.twitter.com/hB8MHdrYQ2

– حكايات من التاريخ (@ Ksa9ss) 8 يوليو 2022

حجاج بيت الله الحرام بعرفات عام 1384 م

ويوثق الفيديو، الذي نشره حساب “حكايات التاريخ” على موقع “تويتر”، حشود الحجاج الذين توافدوا في المركبات والجمال إلى مكان عرفات المشعر للصعود عليه وأداء أكبر ركن من أركان الحج. في عام 1384 هـ الموافق 1964 م

وظهر الحجاج في مشهد إيماني، وهم يقفون عند عرفات، يغمرهم الخشوع والصفاء في أفضل يوم طلعت فيه الشمس. وظهر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في الفيديو، الذي تزيد مدته على دقيقتين وبثه بتعليق صوتي بالفرنسية، كحاج هذا العام.