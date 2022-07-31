مشجع الأهلي يفقد الوعي خلال مباراة المقاولون.. فيديو

فقد أحد مشجعي الأهلي وعيه وسقط في حالة إغماء شديدة خلال مباراة فريقه أمام المقاولون، حزينًا على أداء فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب 0-0 في مباراة الفريقين، ظهر اليوم، على ملعب وولفز الجبل، في مباراتي اليوم الثاني عشر واليوم المؤجل.

هاجمت جماهير الأهلي في استاد المقاولون العرب اللاعبين خلال المباراة.

وقالت الجماهير لمحمود الخطيب رئيس الأهلي “هؤلاء اللاعبون يتقاضون ملايين الجنيهات وخسروا كأس مصر أو الدوري.

وطالبت الجماهير محمود الخطيب بالتعاقد مع لاعبين آخرين يمكنهم الفوز بالبطولات “.

ويواجه الأهلي فاركو الثلاثاء المقبل 2 أغسطس في الدوري الممتاز. في الجولة الثامنة والعشرين.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساءً يوم الثلاثاء 2 أغسطس.

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59.