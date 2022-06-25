مشروبات تخفف حرقة المعدة للحامل

تعتبر المشروبات التي تخفف من حرقة المعدة عند النساء الحوامل من أهم الأشياء التي تريد الكثير من النساء الحوامل معرفتها. بما أن العديد من النساء الحوامل يعانين من حرقة المعدة أثناء الحمل، فسوف نشرح في هذا المقال مشروبات لتخفيف حموضة المعدة بالإضافة إلى توضيح الأدوية لعلاج حرقة المعدة.

هل شعر الجنين الكثيف هُو سبب حرقة الأم أثناء الحمل

لا علاقة لشعر الجنين بحرق الأم أثناء الحمل والسبب الرئيسي لإحساس الأم بالحرقان أثناء الحمل هُو زيادة هرمون البروجسترون. وهذا يؤدي إلى استرخاء العضلات الملساء بالجسم. مما يسبب بطء هضم الطعام ويعتبر أيضا من أسباب ضغط الرحم على المعدة ؛ يؤدي هذا إلى ارتفاع أحماض المعدة إلى الأعلى، مما يتسبب في حرقة المعدة.

المشروبات التي تخفف من حرقة المعدة عند النساء الحوامل

ترغب العديد من النساء الحوامل اللاتي يعانين من حرقة المعدة أثناء الحمل في معرفة الطرق الطبيعية التي يمكن أن يخففن بها من حرقة المعدة لتجنب المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر بجنينهن، لذلك في هذا الجزء من المقالة سوف نشرح بعض المشروبات التي تساعد في تقليل حرقة المعدة أثناء الحمل

شاي الزنجبيل

يمكن شرب شاي الزنجبيل في الصباح بشكل يومي للتخلص من حرقة المعدة أو على الأقل تقليلها. يحتوي شاي الزنجبيل على عناصر تساعد في تقليل إنتاج أحماض المعدة، وتحسين عمل المعدة بشكل عام، وتسريع هضم الطعام، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجب تناول أكثر من كوب واحد في اليوم لتجنب الإسهال أو انتفاخ البطن.

حَلْيب منزوع الدسم

يعتبر الحَلْيب منزوع الدسم من المواد القلوية، لذلك إذا كنت تشرب الحَلْيب، فإنه سيساعد في السيطرة على مشكلة حموضة المعدة عن طريق تحييد هذه الحموضة ويجب التأكد من أن الحَلْيب منزوع الدسم لأن الحَلْيب كامل الدسم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الحموضة. يحتوي على الكثير من الدهُون.

عصائر طبيعية باردة

يمكن تناول العصائر الطبيعية الباردة للسيطرة على مشكلة الحموضة، بشرط أن تكون هذه العصائر طبيعية ولم يضاف إليها السكر، حيث أن السكريات بشكل عام تزيد من حموضة المعدة، مما قد يؤدي إلى زيادة أعراض الحرقة، وبشكل عام هذه العصائر يساهم في تغذية الأم والجنين ويخفف من مشكلة حرقة فمها.

عصير الصبار

كثير من الناس لا يعرفون أنه يمكن عصر الصبار وشرب ما يخرج منه. هذا يجعل هذا العصير حَلْاً مثالياً لعلاج حرقة المعدة. من الأفضل الابتعاد عن صنع هذا العصير في المنزل وشرائه من السوق لأنه يصعب صنعه يدويًا، لكن عليك التأكد عند شرائه أن المنتج طبيعي 100٪.

عصير جزر

يحتوي الجزر على عناصر قلوية تعمل عند شربها أو ابتلاعها على تحييد الحموضة في المعدة مما يؤدي إلى علاج كامل لهذه المشكلة، كَمْا يحتوي الجزر بشكل عام على مضادات الأكسدة التي تعالج الالتهابات في الجسم بشكل عام وتساعد أيضًا في علاج الالتهابات المهبلية الناتجة عن حمل.

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على البوتاسيوم الذي يعمل على تحييد الحموضة في الجسم بشكل عام مما يقضي على مشكلة الحموضة المعوية، ويمكنك شرب كوب من ماء جوز الهند في الصباح وآخر قبل النوم للحصول على أفضل نتيجة والتخلص من مشكلة المعدة. الحموضة بشكل دائم.

علاج للحموضة المعوية

هناك العديد من الأدوية الآمنة تمامًا للحوامل وتعالج مشكلة حموضة المعدة، ولكن في هذا الجزء من المقالة سنقوم بإدراج أفضل نوعين من أدوية حرقة المعدة الآمنة للحامل، موضحين أن هذه الأدوية لا ينبغي أن تكون كذلك. يؤخذ حتى بعد استشارة الطبيب حتى عبر الهاتف، لأن كل كائن حي يختلف في طبيعته عن الآخر وهذه الأدوية هِيْ

إيسوميبرازول إيسوميبرازول

يعتبر إيزوميبرازول من أفضل الأدوية لعلاج حرقة المعدة لاحتوائه على عناصر تسمى “مثبطات مضخة البروتون” التي تعالج قرحة المعدة وتتحكَمْ في إنتاج حمض المعدة واندفاعه إلى الأعلى مما يسبب حرقة المعدة، ويتم تناول حبة واحدة هذا الدواء يومياً للسيدات. الحامل بعد تناول الوجبة الرئيسية في اليوم.

سيمتيدين

يحتوي السيميتيدين على عناصر تسمى حاصرات مستقبلات الهِيْستامين، مما يعني أن هذا الدواء يمنع الهِيْستامين من الوصول إلى مستقبلاته. وهذا يؤدي إلى انخفاض في إنتاج الأحماض في المعدة مما يؤدي بدوره إلى التخفيف من مشكلة حموضة المعدة ولا يتم تناول أكثر من حبة واحدة في اليوم من هذا الدواء للحوامل.

الأطعمة التي تساعد في تقليل الحموضة المعوية

تقلل الأطعمة التالية من الشعور بالحموضة عند المرأة الحامل

جزر.

لوز.

بابايا.

جوزة الهند.

رغيف الخبز.

نصائح للحوامل لتجنب الحموضة المعوية

يمكن حماية المرأة الحامل من الحموضة باتباع النصائح التالية

الابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من حموضة المعدة مثل المخللات والبطاطس وجميع أنواع المكونات السكرية.

تناول وجبتك الأخيرة قبل ساعتين على الأقل من مَوعِد النوم.

اشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.

تناول الكثير من الوجبات الصغيرة ولا تتناول وجبات كبيرة في نفس الوقت.

تجنبي ارتداء الملابس الضيقة أثناء الحمل.

قم بممارسة التمارين الهُوائية، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تحسين صحة المرأة الحامل.

مَتَّى يجب أن ترى الطبيب بسبب الشعور بالحرقان

يجب استشارة الطبيب فورًا بسبب الحرقة في الحالات التالية

إذا صاحبها حرقة، عدم القدرة على بلع الطعام.

عندما تتقيأ المرأة أي طعام تأكله.

إذا فقدت المرأة الكثير من وزنها أثناء الحمل مصحوبة بأعراض حرقة في المعدة.

عندما تشعر بألم شديد في البطن.

في هذا المقال أوضحنا المشروبات التي تخفف حرقة الفؤاد عند المرأة الحامل، بحيث تتعلم كل امرأة تشعر بحرقة في معدتها كيف يمكنها التعامل مع هذا الشعور والاستمتاع بالحمل وتتوقع طفلها دون مرض أو ألم.