مشروبات تساعد على زيادة معدل حرق الدهُون للحصول على جسم رشيق

يحَلْم كل رجل وامرأة بتحقيق الوزن المثالي فِيْ أسرع وقت ممكن وفقدان الدهُون الزائدة فِيْ الجسم، لذلك يبحث عدد كبير من النساء والرجال المهتمين بفقدان الوزن عن أطعمة ومشروبات تساعدهم على إنقاص الوزن بسرعة وزيادة معدل الحرق. . فِيْ الجسم وخاصة المشروبات التي تساعد فِيْ ذلك وخاصة فِيْ فصل الصيف وهِيْ فرصة عظيمة لإعادة الجسم إلى الوزن المثالي وسنعرف بعض المشروبات المهمة لإنقاص الوزن بطريقة صحية وآمنة وسريعة مما يساعد لزيادة الحرق وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

عصير الليمون الساخن

يعتبر الليمون من أهم المشروبات التي تساعد على زيادة معدلات الحرق ويعتبر من مشروبات التخسيس السريعة عند تناوله بانتظام أي كوب من الليمون الساخن كل يوم.

مشروب الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين الهضم وتساعد على حرق الدهُون الزائدة، وهُو من أشهر مشروبات التخسيس لأنه يسهل عملية التخلص من الماء الزائد فِيْ الجسم.

مشروب القرفة والزنجبيل

القرفة من أكثر مضادات الأكسدة التي تساعد على زيادة الحرق، ينصح بإضافة الزنجبيل إلى القرفة لزيادة الفائدة المرجوة ومساعدة الجسم على إنقاص الوزن بطريقة صحية، بالإضافة إلى علاج التهابات الأعصاب.

نضع قلادة قرفة وملعقة زنجبيل فِيْ فنجان ونسكب فِيْها ماء مغلي، ثم نغطي الكوب لمدة 10 دقائق ونتناوله.

يجب أن تتناول كوبًا كل صباح وتستمر فِيْ شرب المشروب لفترة من الوقت للحصول على أفضل النتائج.

شراب عصير التوت البري

يعتبر عصير التوت البري من أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التي تجعل الجسم يشعر بالشبع، كَمْا أنه مفِيْد لمرضى السكر لأنه يحفز البنكرياس.

مشروب عصير رمان

يحتوي عصير الرمان على سعرات حرارية تكاد لا تذكر بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة لاحتوائه على العديد من الفِيْتامينات.

مشروب عصير أناناس

يساعد عصير الأناناس على حرق الكثير من السعرات الحرارية، مما يجعله من أنسب المشروبات لإنقاص الوزن، بالإضافة إلى فوائده المتعددة للجسم.

نصائح لزيادة معدل الحرق فِيْ الجسم