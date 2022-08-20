مشروبات طبيعية لعلاج عسر الهضم ،يعاني الكثير من الاشخاص حول العالم من مشكلة عسر الهضم وذلك لعدم الاتباع النظام الصحي والسليم ،كما ذكر عدد من الباحثين عن أهمية شرب الزنجبيل لعلاج مشكلة الهضم بالإضافة الى النعناع والمتابعة الدائمة مع الدكتور بالإضافة الى احتواء النعناع على بعض الفوائد التي تعمل على الراحة وتهدئة المعدة وعلاج أي اضطراب بها.

مشروبات طبيعية لعسر الهضم

هناك الكثير من المشروبات الطبيعية التي عند تناولها من قبل الشخص الذي يعاني من عسر الهضم تساعده على التخلص من هذه المشكلة، وقد يحدث ذلك لوجود العديد من العادات الخاطئة التي يقوم بها الإنسان في نظامه الغذائي، سواء على سبيل المثال. الأكل، أو نوع الطعام، ومن خلال الفقرات التالية سيتم تحديد أبرز المشروبات الطبيعية لعلاج عسر الهضم.

1- الزنجبيل

يحتل الزنجبيل صدارة المشروبات التي تقلل من عسر الهضم، حيث أظهرت الدراسات التي أجراها العديد من العلماء على هذه العشبة فعاليتها في تعزيز حركة الجهاز الهضمي ،وذلك لاحتوائه على مواد تقلل حموضة المعدة، كما أنه يحتوي على مواد تساعد في التخلص من السموم في الجسم، ويحتوي على العديد من الفوائد الأخرى التي تظهر بجانب علاج عسر الهضم، ومنها

يعزز صحة القلب ويمنع السرطان.

يخفض مستوى السكر في الدم.

وقد أثبت الأطباء أيضًا أنه يمكن استخدامه كمسكن في معظم الحالات.

أما عند تناول الزنجبيل فقد يسبب تلفًا في التهاب المعدة، فعند تناوله بكمية زائدة، فاحذر عند تناوله، واحرص على عدم تناوله بكمية تزيد عن كوب واحد خلال اليوم.

2- نعناع

عندما ظهر الأطباء لمشكلة عسر الهضم لدى كثير من المرضى، ووجدوا أن الشكوى أصبحت شائعة بين الأشخاص من مختلف الأعمار، رأوا أن أفضل حل هو وضع الأعشاب بأشكالها المختلفة تحت الاختبار من أجل التعرف على الأعشاب. الأكثر فائدة في حل هذه المشكلة.

وكجزء من بحثهم، وجدوا أن النعناع من الأعشاب المثالية في علاج مشكلة عسر الهضم، ومنذ ذلك الحين أخذ الكثير من مرضى عسر الهضم النعناع تحت إشراف طبي، ووجدوا نتائج هائلة دفعتهم إلى الراحة ونسيان ذلك. مشكلة إلى الأبد.

حيث يحتوي النعناع على مضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على العديد من المواد التي تساعد على تهدئة المعدة من أي اضطرابات فيها، مما يساعد على تسهيل عملية الهضم، كما أنه يسهل عملية الإخراج ،ساعد ذلك في تقليل الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ، لكن الأطباء حذروا المرضى من تناول النعناع بكثرة، حتى لا يحفز عصير المريء على الاسترخاء، وفي حالة حدوث ذلك يرتفع حمض المعدة إلى الحلق ويصعد الشخص. تشعر بالحموضة.

3- ليمون

هناك بعض الدراسات التي أجراها العلماء والتي أكدت على أهمية تناول الليمون الحامض، وقالوا إنه يعمل على قتل المواد الضارة في المعدة، والبكتيريا، كما أنه يساعد على إبقاء حامض المعدة في مكانه دون الصعود إلى خطأ شنيع ،لكن الأطباء لاحظوا شيئين عن الليمون الحار، أولهما عدم الإفراط في تناوله حتى لا يعاني من يأكله من الحموضة، وثانيًا، شددوا على ضرورة شرب الماء بعده للتخلص من الحموضة. الفم من الأحماض المتعلقة بالليمون التي تعلق في الفم نتيجة شربه.

4- شاي البابونج

يعتبر شاي البابونج من المشروبات المهدئة للمعدة والأعصاب بشكل عام، كما أن استرخائه يساعد على أداء عملية الإفراز بطريقة صحية وسليمة، وقد أكدت الدراسات التي أجريت عليه أنه يساعد في التخلص من التوتر والقلق، وأحيانًا يستخدم كمسكن، ومعظم الحالات التي تعاني من آلام المعدة يستخدم شاي البابونج للتخلص من هذه الآلام.

وكنتيجة لكل تلك المهام التي يؤديها شاي البابونج، نجد أن تأثيره في عسر الهضم قوي، حيث أنه يحسن حركة الأمعاء، مما يساعد على التخلص من الإمساك والانتفاخ ،لكن الأطباء أكدوا نتائجه عند الاستمرار في تناوله لفترة طويلة، كما شددوا على ضرورة أخذه تحت إشراف طبي من أجل تحديد الجرعة المناسبة منه.

5- الشمر

تشتهر عشبة الشمر بتأثيرها القوي على عسر الهضم، وتأتي في المقدمة في إجابة الأطباء عند سؤالهم عن المشروبات الطبيعية لعلاج عسر الهضم، حيث يُعرف الشمر بقدرته الكبيرة على تقليل التقلصات ،هناك الكثير من الأشخاص الذين يتناولون الشمر من أجل علاج عسر الهضم الذي يحدث بعد الأكل، وهو معروف بتأثيره القوي على الغثيان وآلام المعدة والانتفاخ.

6- خل التفاح

يحتوي خل التفاح على أحماض تساعد على إذابة دهون الجسم، وهذه الدهون تشكل عقبة أمام حسن سير الأمعاء في عملية الهضم بطريقة صحية وسليمة، لذلك من المهم تناولها في حالة المعاناة من مشكلة عسر الهضم ،لكن يجب توخي الحذر عند تناوله. لا يمكن تناوله في صورة مركزة لأنه يسبب آثارًا ضارة ويسبب بعض الأمراض المعوية. كما أنه يتسبب في تآكل الأسنان، كما يسبب حروقًا في الحلق، لذلك يجب تخفيفه بالماء قبل شربه.

7- عرق السوس

يُعرف جذر عرق السوس بفوائده العديدة الشائعة في مجال القلب، والمحافظة على نشاط القلب الجيد، والوقاية من الأمراض السرطانية، ولكن ما لا يعرف الكثير عن جذر عرق السوس هو أنه يعمل على تهدئة التشنجات العضلية التي قد تصيب الجسم،كما عُرف مؤخرًا نتيجة إجراء بعض الدراسات عليه لما له من تأثير قوي وفعال على الالتهابات التي قد تحدث في الجهاز الهضمي، وهذه الالتهابات هي على الأرجح سبب عسر الهضم ،يؤكل عن طريق نقعه في الماء طوال اليوم، ثم شربه في الصباح على معدة فارغة يومياً، ويمنع الكثير من الأمراض ولا يعتمد فقط على مشكلة عسر الهضم.

أسباب عسر الهضم

هناك الكثير من المواقع الأجنبية التي تحدثت عن هذا الموضوع ونشرت تقاريرها في سياق تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عسر الهضم ،ثم وجدنا أن الأسباب شملت العديد من العادات والأنظمة الغذائية التي يتبعها كثير من الناس، مما دفعهم إلى هذا الأمر، ومن خلال تقديم مشروبات طبيعية لعلاج عسر الهضم، سنناقش الأسباب المؤدية إليه، ومنها:

شرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، مثل القهوة وما شابهها.

الإكثار من تناول المشروبات الغازية مما يؤثر بالتأكيد على عملية الهضم.

عدم تناول الألياف بكمية مناسبة في الطعام، فهي من المسهلات التي تساعد على الهضم السريع، وتساعد الأمعاء على أداء عملية التمثيل الغذائي بالشكل الصحيح.

التدخين بكثرة حيث أثبت العلماء أن التدخين يؤثر على الهضم.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول الطعام بشكل صحيح قبل النوم، مما يزيد من مشكلة عسر الهضم.

الأشخاص الذين لديهم حساسية من مكونات الحليب يأكلونه بكثرة.

تناول المسكنات التي تؤثر على الهضم وتدمر بطانة الأمعاء.

أعراض عسر الهضم

عسر الهضم مرض كأي مرض يمكن أن تظهر عليه الأعراض التي توقع الشخص أنه يعاني منها، مما يلفت الانتباه إلى ضرورة الذهاب إلى الطبيب وتناول المشروبات الطبيعية لعلاج عسر الهضم المذكور سابقاً لمساعدته على التخلص منه، و أعراضه هي:

ألم شديد في الجزء العلوي من المعدة.

لاحظ حدوث انتفاخ في البطن.

يتجشأ بشكل متكرر ويخرج عن المألوف.

الشعور المستمر بالغثيان الذي قد يصاحبه قيء.

السيطرة على الطعم المر في الفم.

الشبع قبل تناول الكمية المعتادة.

سماع الأصوات باستمرار من المعدة.

صعوبة في أداء عملية الإخراج.

يظهر البراز بلون بني غامق أو أسود في الحالات الشديدة.

الشعور بالتعب والتعب العام.

عدم الرغبة في تناول الطعام، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن.

مشروبات طبيعية لعلاج عسر الهضم بالإضافة الى أهمية بعض النباتات الخاصة براحة المعدة ومنها جذر عرق السوس وفائدته لعضلة القلب ونشاطه ،كما أوضحت بعض الدراسات عن تأثيره الجيد في علاج الالتهابات في الجهاز الهضمي والمشاكل الأخرى.