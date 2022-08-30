مشروبات لعلاج الإمساك للكبار، التعرض للإمساك عند الرجال عندما يكون لديه أقل من ثلاث حالات من التبرز أسبوعيًا، حيث يقوم البراز بالتجمد والتصخر الذي يبقى في الجهاز الهضمي بمرور الوقت مما يجعل طلوعه من الجسم صعبًا وموجعا في بعض الأوقات والحالات؛ ولأن مشكلة الإمساك تعتبر من المشكلات المنتشرة عند الكبار.

مشروبات لعلاج الإمساك للكبار

يعتبر الإمساك من الأعراض الشائعة لدى الكثير من الشباب والبالغين والنساء والرجال، وهناك بعض الأسباب الشائعة للإمساك، منها الأدوية الطبية المستخدمة في علاج بعض الأمراض، أو أولئك الذين يتبعون أنظمة صحية لا تحتوي على الألياف.

يتم علاج هذه المشكلة عن طريق تناول المشروبات المعروفة بخصائصها الملينة والتي تفيد في القضاء على مشكلة الإمساك لدى البالغين إلى حد كبير، وسنعرض لك قائمة من المشروبات لعلاج الإمساك للكبار على وجه التحديد

ماء

يعتبر الماء من السوائل المفيدة جدا في علاج الإمساك حيث أنه يحمي الجسم من الجفاف ويساعد على تسهيل عملية الإخراج بفضل تنشيط الأمعاء ومساعدتها على تنظيم عملها. من الإمساك.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

نذكر القهوة والشاي اللذان يعملان كملين طبيعي للمعدة والتخلص من الإمساك، من خلال تعزيز عمل القولون. على سبيل المثال، تحتوي القهوة على هرمون يسمى الجاسترين، وهذا الهرمون يعمل على تكسير الأطعمة الصلبة وتسهيل خروجها من المعدة والأمعاء.

عرق السوس

لعرق السوس دور مهم في الحد من الإمساك، وهو من الأعشاب المعروفة بقدرتها على تنشيط الأمعاء. الهضم.

ننصح البالغين والكبار بتناول عرق السوس بعد الانتهاء من وجبات الطعام المختلفة، بمعدل كوب إلى كوبين في اليوم. كوب واحد من هذا المشروب كافٍ لتسهيل هضم الطعام وتحريك الأمعاء، والحماية من الإمساك.

البابونج

يعتبر البابونج من المشروبات العطرية التي له العديد من المزايا والفوائد. يعطي الشاي طعمًا رائعًا عند إضافته معه، ولكنه يعمل أيضًا على مساعدة عضلات الأمعاء على الاسترخاء، وعند تناوله بعد كل وجبة، فإنه يضمن الوقاية من الإمساك بشكل كبير.

بَقدونس

كما نعلم يستخدم البقدونس على نطاق واسع في علاج تقلصات المعدة والمعدة وانتفاخ البطن، وله أيضًا خصائص مضادة للالتهابات وخاصة للقولون والمعدة، ويمكن أيضًا استخدامه لتقليل آلام الجهاز الهضمي ومشاكله، بما في ذلك الإمساك بسبب أوراقه لها خصائص ملين للأمعاء، في حالة تناول البقدونس المنقوع بشكل يومي ومنتظم.

الشمرة

يتميز الشمر بفوائده العديدة وخاصة للجهاز الهضمي. عندما تأكل كوبًا فقط من هذا المشروب مع كوب من الماء قبل الذهاب إلى الفراش، فإنه يخفف من حركة الأمعاء، ويمكن استخدام الزيوت الأساسية التي تحتوي على زيت الشمر لتسهيل عملية الهضم، من خلال إفراز الإنزيمات الهاضمة من معدة.

الهندباء

اشتهرت الهندباء منذ فترة طويلة بدورها في التخلص من الإمساك، حيث تقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ والإمساك والتشنجات. يعتبر نبات الهندباء من أهم المشروبات المدرة للبول، حيث يقلل من أعراض الإمساك في الحالات المزمنة.

ماء جوز الهند

يعتبر الماء المستخرج من ثمار جوز الهند من السوائل التي لها تأثيرات إيجابية في علاج الإمساك. يحتوي على السكر بشكل طبيعي، ويساعد على إعطاء الجسم الترطيب اللازم، ويقلل من الجفاف، وينظم حركة الأمعاء والتخلص من الفضلات الموجودة فيه، وبالتالي فهو يعمل على تقليل الإمساك عند تناوله بانتظام.

عصائر طازجة

يمكن استخدام العصائر الطبيعية كمشروبات وقائية وعلاج للإمساك وتشمل ما يلي

عصير البرقوق

يشتهر بخصائصه الملينة لاحتوائه على عدد من العناصر الملينة بشكل طبيعي، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والسوربيتول. كما أنه يحتوي على الألياف والماء أيضًا، وكلها لها دور في تخفيف الإمساك.

عصير الليمون

يستخدم الليمون في هذا المشروب لأنه من العصائر التي تحتوي على فيتامين سي بفوائده العديدة وأهمها تنظيم حركة الهضم وتقليل الإمساك. .

شراب التفاح

يعتبر من أفضل المشروبات التي تساعد على تخفيف الإمساك لاحتوائه بشكل طبيعي على الألياف الغذائية والتي تشتهر بدورها في مكافحة الإمساك إلى جانب البكتين والسوربيتول وفيتامين أ وج، والتي نادرًا ما توجد في مشروب واحد مثل عصير التفاح.

منقوع الشاي

ومن أهم الأنواع ما يلي

منقوع الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين التي لها تأثير ملين، مما يساعد على الحماية من الإمساك.

شاي السنامكي مصنوع من نبات السنا الذي تم اكتشاف خصائصه المضادة للإمساك، لذلك تم استخدامه في العديد من الأدوية الطبية التي يصفها الأطباء لعلاج الإمساك عند البالغين، وذلك بفضل احتواء النبات على الجليكوسيدات.

شاي الخطمي يتميز هذا الشاي بآثاره المهدئة على حركة الأمعاء ويعمل على علاج الإمساك، ويشبه الشاي المصنوع من عرق السوس.

شاي النعناع يساعد شاي النعناع على توفير الراحة اللازمة للأمعاء، لذلك فهو يقي من الإمساك ومشاكل المعدة والأمعاء الأخرى.

شاي الزنجبيل يعمل شاي الزنجبيل على الحد من الإصابة بالإمساك، وخاصة عسر الهضم، لأنه معروف بفوائده الهضمية.

زيوت عطرية لعلاج الإمساك

تساعد الزيوت الأساسية في علاج الإمساك عن طريق تليين المعدة، ومساعدة الفضلات على الخروج دون ألم أو معاناة. بما في ذلك ما يلي

زيت الزيتون يتميز زيت الزيوت بقدرته على تسهيل إخراج الفضلات من الأمعاء عند تناوله مباشرة، أو استخدامه في أطباق الطعام، مما يساعد على الحماية من الإمساك.

زيت الخروع يمكن تناوله أيضًا عن طريق الفم، وعلى الرغم من طعمه غير المحبب، إلا أنه يحتوي على نوع من الأحماض له قدرة هائلة على تليين الأمعاء ومنع الإمساك.

زيت الزنجبيل يساعد هذا الزيت في علاج أنواع مختلفة من اضطرابات الجهاز الهضمي وخاصة الإمساك، ويستخدم باستخدامه دافئًا على المعدة للحصول على فوائده المختلفة.

زيت النعناع يتميز هذا الزيت بشكل خاص باحتوائه على المنثول الذي يهدئ الأمعاء والمعدة ويقاوم الإمساك، وذلك بوضع قطرة واحدة منه مع نوع من الزيت السابق مثل زيت الزيتون على سبيل المثال، ثم دهن المزيج على المعدة. وهو ما يعادل مرة إلى ثلاث مرات بشكل يومي، ويلاحظ نهاية مشكلة الإمساك بشكل لا رجعة فيه.

زيت الشمر يمكن استخدام زيت الشمر لمكافحة مشكلة الإمساك عن طريق استنشاق بخاره، ويمكن استخدامه موضعياً عن طريق دهنه وتمريره على المعدة والبطن.

تعتبر أنواع المختلفة من العصائر من اهم المشروبات التي قد تساهم في القضاء على الإمساك لدى الكبار؛ وذلك لأن المشروبات المصنوعة من الفواكه والخضروات تكون فيها كمية كبيرة من الألياف الغذائية والسوربيتول وهو أحد اقسام السكريات الكحولية التي تنتشر في الفواكه.