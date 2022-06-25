مشروب سحري لتسمين الوجه وتوريد الخدود ومحاربة التجاعيد فِيْ 3 أيام تبييض وشد البشرة هتبقي زي ملكات الجمال

يعتبر الكولاجين من المواد الهامة داخل جسم الإنسان، فهُو يرطب البشرة، ويشدها، ويزيل التجاعيد، وينقي البشرة من الشوائب، ويحافظ على نضارتها، كَمْا يمنعنا من التسمير، ويمنع تساقط الشعر، ويمنع تساقط الأظافر. الانقسام، لذلك فإن الكولاجين مهم للغاية ونقصه يؤدي إلى العديد من المشاكل فِيْ الجلد والشعر والجسم وآلام العظام وعدم القدرة على الحركة، لذلك بحث الكثير من الناس عن مشروب طبيعي للمساعدة فِيْ تعويض ذلك. مادة فِيْ الجسم، وهذا المشروب عبارة عن حساء عظام البقر وهُو عبارة عن كولاجين طبيعي للجسم، وسنشرح من خلال هذا المقال أهم فوائده وطريقة تحضيره.

مشروب سحري يملأ الوجه وينفخ الخدين

عندما نصنع حساء عظام لحم البقر، نجد أنك بحاجة إلى مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة فِيْ كل منزل، وسنشرح هذه المكونات من خلال النقاط التالية.

المكونات

عظام اللحم البقري.

ماء.

ملح.

فلفل اسود.

ورقة لورا.

الفلفل

بصلة واحدة

حبة الطماطم.

فصين من الثوم.

طريقة عمل شوربة عظام اللحم البقري

تم تحضير هذه الوصفة بخطوات بسيطة وفعالة، نستمتع من خلالها بشوربة غنية تعمل ككولاجين طبيعي للجسم، وسنشرح كيفِيْة تحضيرها من خلال النقاط التالية.

نحضر قدر كبير ونضع فِيْه الماء ونضعه على النار حتى يغلي تماما.

ثم نضع العظام ونتركها تغلي.

ثم نتخلص من تلك المياه تمامًا ونضع ماءً آخر داخل الحاوية.

نعيد وضع القدر على النار ونتركه حتى يغلي، ثم نضع العظام مع بهارات الملح والفلفل والبابريكا.

ثم نضع البصل والطماطم والثوم ونترك المكونات تغلي معًا حتى تنضج العظام.

عندما يتم طهِيْها بالكامل، نخرج أوعية الحساء ونقدمها للجميع بفرح وشفاء.

فوائد عظام البقر